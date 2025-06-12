Якою буде погода в Україні 13 червня: прогноз синоптикині

Погода в Україні / © ТСН

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У Києві завтра, 13 червня, дощ, вітер північно-західний із поривами до 15-20 метрів за секунду та +16+18 градусів. Температуру повітря загалом в Україні атмосфера знизить завтра до +8+14 градусів вночі, вдень очікується +15+19 градусів.

Про це написала синоптикиня Наталія Діденко.

«Увага! Повсюди в Україні в п’ятницю очікується сильний вітер північно-західного походження, місцями штормові пориви до 15-20 метрів за секунду», — написала вона.

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Дощі пройдуть 13-го червня у північних, центральних областях України та на Харківщині. На решті території України без істотних опадів.

Вже із суботи-неділі температура почне підвищуватися. Спеки поки що не видно, лише помірне комфортне тепло.

Раніше йшлося про те, що четвер, 12 червня, у більшості областей нестійку погоду з короткочасними дощами літнього характеру зумовлюватимуть атмосферні фронти. Тиск зазнаватиме коливань.

Україною поширюватиметься ще одна порція прохолоди з північних широт, що спричинить незатишний жвавий північно-західний вітер, особливо поривчастий вдень, та низькі, як для літа температури.

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Отже, очікуємо короткочасні дощі, лише у західних, вночі і в східних областях без опадів.