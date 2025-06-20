З-під завалів у Ізраїлі дістали тіло українки, яка загинула під час атаки

Марія Пєшкурова з донькою Анастасією / © фото з соцмереж

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В Ізраїлі 19 червня дістали з-під завалів тіло українки Марії Пєшкурової, яка загинула унаслідок іранської атаки на місто Бат-Ям.

Про це повідомив ізраїльський «9 канал».

Рятувальники витягли з-під завалів тіло 31-річної Пєшкурової, яка разом зі своїми рідними загинула під час падіння іранської балістичної ракети на житлову багатоповерхівку 15 червня. Тоді загалом загинули дев’ятеро людей.

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Разом з українкою загинула її семирічна донька Анастасія Бурик, яка протягом останніх трьох років лікувалася в Ізраїлі від онкологічного захворювання. Жертвами атаки стали також мама Марії — 60-річна Олена Пєшкурова, племінники Марії — Костя та Ілля.

Нагадаємо, 15 червня МЗС України повідомило, що внаслідок іранського ракетного удару по Ізраїлю у місті Бат-Ям загинули п’ятеро українців. Серед них — троє дітей.

Згодом стало відомо, що атака Ірану на Ізраїль забрала життя в цілої української родини з Одеси, яка приїхала бо близькосхідної країни боротися за життя 7-річної Насті.

Чоловік Марії, Артем Бурик, служить у 95-й бригаді ЗСУ на Сумському напрямку. Він розповів про трагедію та повідомив, що тіла дружини, доньки та двох племінників були знайдені швидко, а бабусю відшукали лише через чотири дні після обвалу будинку.

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