ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
355
Час на прочитання
1 хв

З-під завалів у Ізраїлі дістали тіло українки, яка загинула під час атаки

Українка разом зі своєю 7-річною донькою та іншими родичами загинула внаслідок іранської ракетної атаки 15 червня.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Марія Пєшкурова з донькою Анастасією

Марія Пєшкурова з донькою Анастасією / © фото з соцмереж

В Ізраїлі 19 червня дістали з-під завалів тіло українки Марії Пєшкурової, яка загинула унаслідок іранської атаки на місто Бат-Ям.

Про це повідомив ізраїльський «9 канал».

Рятувальники витягли з-під завалів тіло 31-річної Пєшкурової, яка разом зі своїми рідними загинула під час падіння іранської балістичної ракети на житлову багатоповерхівку 15 червня. Тоді загалом загинули дев’ятеро людей.

Разом з українкою загинула її семирічна донька Анастасія Бурик, яка протягом останніх трьох років лікувалася в Ізраїлі від онкологічного захворювання. Жертвами атаки стали також мама Марії — 60-річна Олена Пєшкурова, племінники Марії — Костя та Ілля.

Нагадаємо, 15 червня МЗС України повідомило, що внаслідок іранського ракетного удару по Ізраїлю у місті Бат-Ям загинули п’ятеро українців. Серед них — троє дітей.

Згодом стало відомо, що атака Ірану на Ізраїль забрала життя в цілої української родини з Одеси, яка приїхала бо близькосхідної країни боротися за життя 7-річної Насті.

Чоловік Марії, Артем Бурик, служить у 95-й бригаді ЗСУ на Сумському напрямку. Він розповів про трагедію та повідомив, що тіла дружини, доньки та двох племінників були знайдені швидко, а бабусю відшукали лише через чотири дні після обвалу будинку.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie