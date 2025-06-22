Іран міг вивезти уран із ядерного об’єкта Фордо перед ударом США - Reuters

Перед атакою США з об’єкта Фордо могли вивезти більшість урану

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Іран міг заздалегідь вивезти основну частину високозбагаченого урану з підземного ядерного об’єкта у Фордоу перед ударом Сполучених Штатів.

Про це повідомляє із посиланням на джерела серед іранських посадовців агентство Reuters.

За їхніми словами, до атаки США з центру у Фордоу було вивезено більшу частину урану, а персонал на об’єкті скоротили до мінімуму — ймовірно, як запобіжний захід.

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Фордоу — один з ключових ядерних об’єктів Ірану, другий за значенням після Натанзу. Саме ці два об’єкти стали мішенню для ударів США, що вказує на посилення протистояння навколо іранської ядерної програми.

Ці дії можуть свідчити про наміри Тегерана убезпечити свої ресурси на фоні зростаючої напруженості з Вашингтоном та активізації дій США у регіоні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про повне знищення трьох стратегічних цілей і пригрозив Ірану ще потужнішими ударами в разі подальшого спротиву.

За його словами, метою ударів було повністю знищити іранську програму зі збагачення урану та покласти край ядерній загрозі з боку, як він висловився, «держави-спонсора тероризму номер один у світі».

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США скинули шість проникаючих бомб на ядерний об’єкт у Фордо. Також було запущено 30 ракет Tomahawk по ядерних об’єктах у Натанзі та Ісфахані. Перед атакою США зв’язувалися з Іраном, щоб донести, що планують лише удари і не мають на меті змінити владу в Тегерані.

Іран атакував Ізраїль ракетами у відповідь на нічний удар США по ядерних обʼєктах.