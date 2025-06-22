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Атака США на Іран: Ємен офіційно заявив про вступ у війну
Збройні сили вважають, що удари США по ядерних об’єктах Ірану загрожують стабільності на Близькому Сході.
Ємен заявив, що вступить у війну на Близькому Сході після атаки США по ядерних об’єктах Ірану.
Відповідну заяву в Х опублікували Збройні сили Ємену.
«Ємен офіційно вступить у війну, тримайте свої кораблі подалі від наших територіальних вод», — йдеться в повідомленні.
«Якщо США втрутяться в атаку та агресію проти Ірану з ізраїльським ворогом, збройні сили націляться на його кораблі та військові кораблі в Червоному морі», — попереджали у ЗС Ємену напередодні.
Нагадаємо, у ніч проти 22 червня США атакували три ядерні обʼєкти Ірану містах Фордо, Натанз та Ісфаган.
Під час ударів застосували протибункерні бомби GBU-57A/BСША застосували антибункерні бомби й ракети Tomahawk для атаки по Ірану. Трамп заявив, що всі три обʼєкти «були повністю й безповоротно знищені». В Ірані підтвердили атаку по ядерних обʼєктах, однак не уточнюють наслідки.
Тим часом Адміністрація президента США Дональда Трампа готується до можливої відповіді з боку Ірану, і наступні 48 годин викликають особливе занепокоєння.