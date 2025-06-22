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- Війна
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"Мобілізація не має бути шоком": Сирський заявив про нові методи ТЦК
Головнокомандувач вважає, що мобілізація має бути справедливою, прозорою і законною, а всі порушення — викриті й покарані.
Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський наголосив на необхідності мобілізації з обов’язковим дотриманням законності та прозорості в роботі територіальних центрів комплектування (ТЦК).
Про це він розповів під час зустрічі з журналістами.
Сирський повідомив, що в ТЦК проводяться інспекції, щоб виявити тих, хто раніше не воював, і направити їх на фронт, а натомість звільнити поранених військових.
«Основним джерелом поповнення війська є продовження мобілізації. Це непопулярний, але необхідний захід, адже жодна країна у воєнний час не може уникнути мобілізації. Водночас я наполягаю на дотриманні законності та прозорості», — заявив головком ЗСУ.
Він додав, що мобілізація не має бути шоком для людей, а територіальні центри комплектування мають змінитися, усуваючи корупцію та порушення. Сирський закликав викривати порушників і вживати жорстких заходів.
Особливі сподівання генерал покладає на нового командувача Сухопутних військ генерал-майора Геннадія Шаповалова, який має забезпечити прозору, ефективну і законну роботу ТЦК для справедливої мобілізації, що відповідатиме потребам суспільства і захисту України.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський пояснював, чому мобілізація в Україні складніша, ніж у Росії.