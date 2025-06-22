Хто перемагає в "гонці дронів" на фронті: відповідь Сирського

FPV

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Наразі кількість FPV-дронів з боку України переважає кількість таких дронів з боку противника. Також ми наздоганяємо ворога за виробництвом БпЛА з оптоволоконним керуванням.

Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування із журналістами.

Сирський наголосив, що РФ нарощує виробництво дронів, зокрема з оптоволоконним керуванням, де має перевагу як в кількості, так і в дальності. Є зафіксовані випадки, коли дрони на оптоволокні долали відстань до 40 кілометрів.

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«Ми в цьому процесі наразі наздоганяємо. У нас теж з’явилося достатньо виробників, які виготовляють, наприклад, дрони з 20-кілометровим оптоволоконним кабелем», — повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Він також додав, що війна — це змагання економік, протистояння в науково-технічному прогресі.

Раніше президент України Володимир Зеленський запровадив у дію санкції РНБО проти 111 осіб — 56 фізичних та 55 юридичних, причетних до виробництва і постачання російських безпілотників.

«Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: 1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 червня 2025 року „Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)“ (додається)», — йдеться в тексті указу Зеленського.

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Так, під нові санкції потрапили компанії, пов’язані з російськими дронами «Герань», «Орлан-10», «SuperCam», FPV-дронами та «Алабуга Машинері», а також постачальники компонентів для компанії «Кронштадт».