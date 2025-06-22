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Які продукти треба додати до раціону, щоб гемоглобін залишався у нормі
Перше, що ви можете зробити задля нормалізації рівня гемоглобіну в крові - налагодити здорове харчування.
Гемоглобін - білок, що міститься в еритроцитах і відповідає за перенесення кисню до всіх клітин. Достатній рівень - сприяє правильному функціонуванню організму, а от нестача гемоглобіну призводить до стомлюваності, слабкості, зниження когнітивних здібностей, погіршення пам'яті.
Чому виникає дефіцит гемоглобіну та як його підвищити, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Рівень гемоглобіну – показник непостійний. Він змінюється з віком, на нього впливає наше харчування, фізична активність, хвороби та особливі стани - як от вагітність. Натомість анемія або зниження рівня гемоглобіну, виникає з різних причин.
Причини низького гемоглобіну в крові
Найчастіше до анемії призводить дефіцит заліза в організмі. Саме нестача цього вітаміну перешкоджає якісному виробленню гемоглобіну, бо він в основному складається саме із заліза.
Причиною анемії може стати нестача вітамінів та фолієвої кислоти, адже що без них організм не може засвоювати залізо з їжі.
На знищення рівня гемоглобіну впливають хронічні захворювання. Приміром, патології шлунково-кишкового тракту порушують засвоєння заліза. Ендокринні захворювання, інфекції, хвороби нирок порушують продукцію еритроцитів, а це також впливає на гемоглобін.
Як підвищити гемоглобін
Основне під час лікування анемії - дієта та приймання необхідних вітамінів та мінералів. Продукти, що сприяють підвищенню гемоглобіну:
червоне м'ясо;
печінка;
риба, морепродукти;
буряк;
крупи (вівсянка, гречка)
сухофрукти і горіхи;
гранат;
мигдаль;
яблука
морська капуста.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як холестерин впливає на здоровʼя та чому важливо його контролювати.