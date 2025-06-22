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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
123
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Які продукти треба додати до раціону, щоб гемоглобін залишався у нормі

Перше, що ви можете зробити задля нормалізації рівня гемоглобіну в крові - налагодити здорове харчування.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Продукти.

Продукти. / © pixabay.com

Гемоглобін - білок, що міститься в еритроцитах і відповідає за перенесення кисню до всіх клітин. Достатній рівень - сприяє правильному функціонуванню організму, а от нестача гемоглобіну призводить до стомлюваності, слабкості, зниження когнітивних здібностей, погіршення пам'яті.

Чому виникає дефіцит гемоглобіну та як його підвищити, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Рівень гемоглобіну – показник непостійний. Він змінюється з віком, на нього впливає наше харчування, фізична активність, хвороби та особливі стани - як от вагітність. Натомість анемія або зниження рівня гемоглобіну, виникає з різних причин.

Причини низького гемоглобіну в крові

Найчастіше до анемії призводить дефіцит заліза в організмі. Саме нестача цього вітаміну перешкоджає якісному виробленню гемоглобіну, бо він в основному складається саме із заліза.

Причиною анемії може стати нестача вітамінів та фолієвої кислоти, адже що без них організм не може засвоювати залізо з їжі.

На знищення рівня гемоглобіну впливають хронічні захворювання. Приміром, патології шлунково-кишкового тракту порушують засвоєння заліза. Ендокринні захворювання, інфекції, хвороби нирок порушують продукцію еритроцитів, а це також впливає на гемоглобін.

Як підвищити гемоглобін

Основне під час лікування анемії - дієта та приймання необхідних вітамінів та мінералів. Продукти, що сприяють підвищенню гемоглобіну:

  • червоне м'ясо;

  • печінка;

  • риба, морепродукти;

  • буряк;

  • крупи (вівсянка, гречка)

  • сухофрукти і горіхи;

  • гранат;

  • мигдаль;

  • яблука

  • морська капуста.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як холестерин впливає на здоровʼя та чому важливо його контролювати.

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Дата публікації
Кількість переглядів
123
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