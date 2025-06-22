Сирський назвав головну загрозу на фронті

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський / © Головнокомандувач ЗС України / Facebook

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Росія планує вести тривалу війну на виснаження, використовуючи чисельні людські ресурси. За рік фронт зріс до 1200 км, а ворог має в резерві 13 дивізій та понад 120 тисяч військових, готових до бою.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський на зустрічі з журналістами.

«Ви знаєте, що за останній рік протяжність фронту збільшилася на 200 км і складає близько 1200 км», — розповів Сирський.

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Він відзначив, що росіяни готуються до затяжної війни на виснаження. Це, за його словами, їхня головна стратегія.

«Ми знаємо можливості наших ворогів. Ми знаємо, що вони за минулий рік набрали близько 440 тисяч контрактників, тобто тих, хто пішов воювати за гроші, за високий рівень грошового забезпечення та регіональні надбавки», — додав головнокомандувач.

Він також повідомив, що у росіян є стратегічний резерв — 13 дивізій, певна кількість полків та бригад, загальною чисельністю близько 121 тисячі осіб.

«Вони хочуть тиснути нас своїм людським ресурсом, виснажити своєю масою», — зауважив Сирський.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія планує продовжувати терор українських міст ройовими атаками дронів і паралельно інформаційно качатиме дві кампанії. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомляв, що на міжнародну аудиторію поширюватимуть наратив, що саме Росія відкрита до перемовин і змушена воювати, «бо Україна ніби хоче».