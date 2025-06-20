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- Війна
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Росія планує продовжувати терор українських міст — РНБО
РФ намагатиметься впливати на міжнародну та внутрішню українську аудиторію, поширюючи наративи про готовність до переговорів та нібито нездатність України до захисту. Керівник ЦПД Андрій Коваленко розкриває тактику ворога.
Росія планує продовжувати терор українських міст ройовими атаками дронів і паралельно інформаційно качатиме дві кампанії.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у Telegram і пояснив, що це за кампанії.
«На міжнародну аудиторію поширюватимуть наратив, що саме Росія відкрита до перемовин і змушена воювати, „бо Україна ніби хоче“, а на внутрішню українську сегментовано поширюватимуть тези, що „Україна ніби не здатна захиститися і Росія здатна зруйнувати все“, вимагаючи від суспільства капітуляції», — зазначив він.
Коваленко наголосив, що цей тиск треба буде витримати, воєнні рішення проти ройових атак ворога готуються, інформаційна протидія — також, але тактику ворога треба знати, аби розуміти цілі.
«Війну Росія хоче продовжувати і там думають, що зможуть зламати саме українське суспільство і добитися капітуляції тилу. Це в них не вийде», — резюмував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО.
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