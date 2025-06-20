Російські дрони / © ТСН

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Росія планує продовжувати терор українських міст ройовими атаками дронів і паралельно інформаційно качатиме дві кампанії.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у Telegram і пояснив, що це за кампанії.

«На міжнародну аудиторію поширюватимуть наратив, що саме Росія відкрита до перемовин і змушена воювати, „бо Україна ніби хоче“, а на внутрішню українську сегментовано поширюватимуть тези, що „Україна ніби не здатна захиститися і Росія здатна зруйнувати все“, вимагаючи від суспільства капітуляції», — зазначив він.

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Коваленко наголосив, що цей тиск треба буде витримати, воєнні рішення проти ройових атак ворога готуються, інформаційна протидія — також, але тактику ворога треба знати, аби розуміти цілі.

«Війну Росія хоче продовжувати і там думають, що зможуть зламати саме українське суспільство і добитися капітуляції тилу. Це в них не вийде», — резюмував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО.

Нагадаємо, Росія змінює обстріли України: військові дослідили новітній «Шахед» з «очима».