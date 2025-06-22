Чому Трамп вдарив по трьох ядерних об’єктах Ірану: пояснили у The Guardian

Ядерний об’єкт в Ірані / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп у суботу оголосив, що американські військові завдали ударів по трьох головних ядерних об’єктах Ірану — Натанзу, Ісфахану та Фордоу. Він заявив, що ці удари «знищили» ключові потужності Ірану для збагачення урану. Згодом іранські ЗМІ підтвердили, що частина об’єкта Фордоу була «атакована ворожими ударами».

Про це повідомляє The Guardian.

Трамп назвав ці удари «вражаючим військовим успіхом», підкресливши, що метою було знищити іранські потужності зі збагачення урану, про які «всі чули роками, поки вони будували це жахливе руйнівне підприємство».

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Рішення про залучення США та потужна зброя

Рішення США про пряме втручання було прийнято після більш ніж тижня ізраїльських ударів по Ірану. Метою Ізраїлю було систематичне знищення протиповітряної оборони та наступальних ракетних можливостей Ірану. Також пошкодження об’єктів зі збагачення урану.

Однак завод зі збагачення ядерного палива у Фордоу розташований глибоко під землею та захищений зенітними батареями. Також вважався недосяжним для ізраїльських авіаударів. Виведення Фордоу з ладу є ключовим для запобігання створенню Іраном ядерної зброї. МАГАТЕ виявило: Іран збагатив уран майже до того рівня, який потрібен для створення ядерної бомби. 83,7% — це вже дуже близько до 90%, необхідних для ядерної зброї.

Ізраїль звернувся до Трампа з проханням надати США 13 666-кілограмові бомби GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, призначені для знищення бункерів. Ця бомба, яку може доставити лише американський бомбардувальник-невидимка B-2, використовує свою вагу та кінетичну силу для проникнення на велику глибину (приблизно 61 метр) перед вибухом. Бомби можуть скидатися послідовно, пробиваючи все глибше з кожним наступним вибухом.

Американський чиновник повідомив Reuters, що бомбардувальники B-2 були задіяні в ударах по ядерних об’єктах Ірану. Трамп уточнив Fox News, що по Фордоу було скинуто шість таких бомб. По інших ядерних об’єктах, включаючи Натанз, було випущено 30 ракет «Томагавк». Це, ймовірно, було перше бойове застосування масового боєприпасу GBU-57.

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Реакція та подальші перспективи

Після ударів прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу високо оцінив дії Трампа, заявивши, що «величезна та праведна міць Сполучених Штатів змінить історію» і що США «зробили те, що не змогла зробити жодна інша країна на Землі». Трамп у свою чергу подякував Нетаньягу, підкресливши, що вони «працювали як команда» і зробили великий крок до «знищення цієї жахливої загрози для Ізраїлю».

Однак, з огляду на укріплення об’єкта Фордоу, про наслідки ударів стане відомо не раніше, ніж за кілька днів. Іран наполягає, що його ядерна програма має виключно мирні цілі. А розвідка США раніше оцінювала, що Тегеран активно не прагне створити ядерну зброю. Водночас Трамп та ізраїльські лідери стверджують, що Іран може швидко створити ядерну зброю, що робить його безпосередньою загрозою.

Натанз, інший головний об’єкт збагачення Ірану, був атакований Ізраїлем раніше в рамках його кампанії. Дипломати описують його підземний завод зі збагачення палива як такий, що розташований приблизно на трьох поверхах під землею. І вже давно ведуться дискусії щодо того, наскільки великої шкоди йому можуть завдати авіаудари.

Раніше повідомлялося, військові США завдали ударів по трьох ядерних об’єктах Ірану — Фордо, Натанз та Ісфахан. За словами глави Білого дому, американські військові успішно атакували об’єкти Фордо, Натанз та Ісфахан.

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США завдали удару по ядерному об’єкту у Фордо, скинувши шість спеціальних бомб. Також 30 ракет «Томагавк» влучили по ядерних об’єктах у Натанзі та Ісфахані.