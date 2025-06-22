Стало відомо, якою зброєю США атакували ядерні об’єкти Ірану

США атакували три ядерні обʼєкти в Ірані / © Associated Press

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США скинули шість проникаючих бомб на ядерний об’єкт у Фордо. Також було запущено 30 ракет Tomahawk по ядерних об’єктах у Натанзі та Ісфахані.

Про це повідомляє Fox News.

Перед атакою США зв’язувалися з Іраном, щоб донести, що планують лише удари і не мають на меті змінити владу в Тегерані.

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Влада іранської провінції Кум підтвердила атаку ВПС США по ядерному об’єкту Фордо. Але вони не уточнили міру руйнування. Проте зауважили, що ніякого ядерного витоку не очікується. Запаси збагаченого урану були евакуйовані до атак.

Під час етеру, ведучий іранського державного телебачення заявив: «Пане Трампе, ви це почали — а ми це завершимо». Також у прямому ефірі транслювали велику інфографіку з американськими базами на Близькому Сході під заголовком: «У межах вогневого ураження Ірану».

Пролунала заява, що Сполучені Штати не мають жодних законних підстав бути присутніми в регіоні.

Що передувало

США приєдналися до операції Ізраїлю та атакували три ядерні обʼєкти Ірану.

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Про це повідомив президент США Дональд Трамп в Truth Social.

Ударів завдали по обʼєктах в містах Фордо, Натанз та Ісфахан.

«Усі літаки зараз покинули повітряний простір Ірану. Повний боєкомплект бомб було скинуто на головну ціль — Фордо. Усі літаки безпечно повертаються додому. Вітаємо наших великих американських воїнів. У світі немає іншої армії, яка б змогла це здійснити. Зараз час для миру! Дякуємо за увагу до цього питання», — написав Трамп.

Ізраїль звернувся до Адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням приєднатися до війни з Іраном, щоб знищити іранську ядерну програму.

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