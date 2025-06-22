Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 22 червня

В Україні нестійка погода з можливими дощами й грозами / © ТСН

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Сьогодні, 22 червня, частину України накриють опади, але погода обіцяє бути теплою.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

За прогнозами синоптиків, в Україні 22 червня буде мінлива хмарність. Короткочасні дощі з можливими грозами очікуються в північних та більшості центральних областей.

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Вітер цього дня буде північно-західний та західний, 7-12 метрів за секунду. На всій території країни, окрім сходу та південного сходу, пориви можуть досягати 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі температура повітря сягатиме 9 — 14 градусів тепла, а вдень — 19 — 24 градусів тепла.

На півдні та південному заході України стовпчики термометра можуть піднятися до +27 градусів.

Раніше повідомлялося, що 21 та 22 червня, більшість регіонів України очікує відчутне похолодання та нестабільна погода. Температурні показники будуть суттєво нижчими за кліматичну норму.

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