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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1226
Час на прочитання
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Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 22 червня

У неділю у деяких регіонах очікуються дощі, температура повітря підніметься до +27.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
В Україні нестійка погода з можливими дощами й грозами

В Україні нестійка погода з можливими дощами й грозами / © ТСН

Сьогодні, 22 червня, частину України накриють опади, але погода обіцяє бути теплою.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

За прогнозами синоптиків, в Україні 22 червня буде мінлива хмарність. Короткочасні дощі з можливими грозами очікуються в північних та більшості центральних областей.

Вітер цього дня буде північно-західний та західний, 7-12 метрів за секунду. На всій території країни, окрім сходу та південного сходу, пориви можуть досягати 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі температура повітря сягатиме 9 — 14 градусів тепла, а вдень — 19 — 24 градусів тепла.

На півдні та південному заході України стовпчики термометра можуть піднятися до +27 градусів.

Раніше повідомлялося, що 21 та 22 червня, більшість регіонів України очікує відчутне похолодання та нестабільна погода. Температурні показники будуть суттєво нижчими за кліматичну норму.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1226
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