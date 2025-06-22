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- Украина
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Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 22 июня
В воскресенье в некоторых регионах ожидаются дожди, температура воздуха поднимется до +27.
Сегодня, 22 июня, часть Украины накроют осадки, но погода обещает быть теплой.
Об этом сообщает «Укргидрометцентр».
По прогнозам синоптиков, в Украине 22 июня переменная облачность. Кратковременные дожди с возможными грозами ожидаются в северных и большинстве центральных областей.
Ветер в этот день будет северо-западным и западным, 7-12 метров в секунду. По всей территории страны, кроме востока и юго-востока, порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью температура воздуха будет достигать 9-14 градусов тепла, а днем — 19-24 градусов тепла.
На юге и юго-западе Украины столбики термометра могут подняться до +27 градусов.
Ранее сообщалось, что 21 и 22 июня большинство регионов Украины ожидает ощутимое похолодание и нестабильная погода. Температурные показатели будут существенно ниже климатической нормы.