Магнитная буря 22 июня: какая будет ее активность

Магнитная буря. / © Credits

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В воскресенье, 22 июня, солнечная активность достаточно умеренная. Магнитная буря будет зеленого уровня – К-индекс 2.7.

Об этом сообщает ресурс meteoagent.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса В, три вспышки класса М1.

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Заметим, что прогноз активности Солнца может измениться. Исследователи обновляют свои данные три часа.

Зеленый уровень соответствует слабой магнитной буре.

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