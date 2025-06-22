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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
1975
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 22 июня: какая будет ее активность

Зеленый уровень соответствует слабой магнитной буре.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Credits

В воскресенье, 22 июня, солнечная активность достаточно умеренная. Магнитная буря будет зеленого уровня – К-индекс 2.7.

Об этом сообщает ресурс meteoagent.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса В, три вспышки класса М1.

Заметим, что прогноз активности Солнца может измениться. Исследователи обновляют свои данные три часа.

Зеленый уровень соответствует слабой магнитной буре.

Напомним, ученые определили лучшие и самые плохие позы для сна. Доказано – хотя нет одной идеальной позы для всех, некоторые из них более безопасны и полезны, а другие могут отрицательно влиять на организм.

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Дата публикации
Количество просмотров
1975
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