Магнітна буря 22 червня: яка буде її активність

Магнітна буря. / © Credits

Реклама

У неділю, 22 червня, сонячна активність досить помірна. Магнітна буря буде зеленого рівня - К-індекс 2.7.

Про це повідомляє ресурсу meteoagent.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці відбулися три спалах класу В, три спалахи класу С, один спалах класу М1. Спалахи M-класу є середніми з великих спалахів.

Реклама

Зауважимо, що прогноз активності Сонця може змінитися. Дослідники оновлюють свої дані що три години.

Зелений рівень відповідає слабкій магнітній бурі. Втім, є ймовірність незначних магнітних коливань, які можуть впливати на самопочуття.

Нагадаємо, науковці визначили найкращі й найгірші пози для сну. Доведено - хоча немає однієї ідеальної пози для всіх, деякі з них більш безпечні і корисні, а інші можуть негативно впливати на організм.