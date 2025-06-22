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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Влада Ірану закликала «агентів» Ізраїлю викрити себе і обіцяє амністію

Іранська влада закликала громадян, які мали контакти з Ізраїлем, зізнатися у цьому до 22 червня. В обмін пообіцяли так звану «ісламську амністію».

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Прапор Ірану

Прапор Ірану / © Reuters

Керівництво Ірану закликало громадян, які могли мати контакти з Ізраїлем, добровільно заявити про це до 22 червня. В іншому разі їх розглядатимуть як шпигунів та судитимуть за законами воєнного часу.

Про це йдеться у заяві Генерального секретаріату Вищої ради національної безпеки Ірану, яку оприлюднило видання TRT Haber.

У документі йдеться, що Іран готовий надати «ісламську амністію» тим, хто визнає свою провину.

«Ті, хто був обдурений Ізраїлем і хто свідомо чи несвідомо встановив будь-які зв’язки з сіоністським режимом, можуть бути звільнені від покарання в рамках ісламської амністії, якщо вони самі заявлять про це компетентним органам 1 тира (22 червня)», — зазначається в офіційній заяві.

Амністія поширюється і на несвідомі контакти з Ізраїлем, проте термін для зізнання обмежено 22 червням.

Після цієї дати всіх, хто не повідомив про свою діяльність, розглядатимуть як «п’яту колону» та переслідуватимуть за шпигунство.

В окремому пункті документа наголошується: усіх, кого спіймають із дронами, зброєю, засобами зв’язку чи іншим військовим спорядженням, чекає негайна й жорстка реакція без жодних пом’якшень.

Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у Стамбулі зустрівся з главою МЗС Ірану Сеєдом Аббасом Арагчі та обговорив обговорили загострення Тегерану з Ізраїлем.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп намагався таємно організувати зустріч між високопоставленими американськими та іранськими офіційними особами в Стамбулі.

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