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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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«Регіон не витримає»: Ердоган закликав Іран та Ізраїль до переговорів

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у Стамбулі зустрівся з главою МЗС Ірану Сеєдом Аббасом Арагчі та обговорив обговорили загострення Тегерану з Ізраїлем.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Реджеп Таїп Ердоган

Реджеп Таїп Ердоган / © Associated Press

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прийняв у Стамбулі міністра закордонних справ Ірану Сеєда Аббаса Арагчі.

Про це повідомляє сайт президента Туреччини.

Іранський дипломат прибув до Туреччини для участі в засіданні Ради міністрів закордонних справ Організації ісламського співробітництва.

Під час зустрічі сторони обговорили загострення між Іраном та Ізраїлем, а також низку регіональних і глобальних питань.

Ердоган наголосив, що регіон не витримає ще одного збройного конфлікту, і зазначив, що шлях до вирішення ядерного протистояння можливий лише через переговори.

Крім того, він заявив про готовність Туреччини сприяти діалогу між країнами та зробити свій внесок у стабілізацію ситуації.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп та його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган намагалися таємно організувати зустріч між високопоставленими американськими та іранськими офіційними особами в Стамбулі.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп повторив, що ухвалить рішення щодо вступу у війну протягом наступних «двох тижнів», а поки що дає Ірану «час, щоб побачити, чи прийдуть люди до тями».

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