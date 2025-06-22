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«Регіон не витримає»: Ердоган закликав Іран та Ізраїль до переговорів
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у Стамбулі зустрівся з главою МЗС Ірану Сеєдом Аббасом Арагчі та обговорив обговорили загострення Тегерану з Ізраїлем.
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прийняв у Стамбулі міністра закордонних справ Ірану Сеєда Аббаса Арагчі.
Про це повідомляє сайт президента Туреччини.
Іранський дипломат прибув до Туреччини для участі в засіданні Ради міністрів закордонних справ Організації ісламського співробітництва.
Під час зустрічі сторони обговорили загострення між Іраном та Ізраїлем, а також низку регіональних і глобальних питань.
Ердоган наголосив, що регіон не витримає ще одного збройного конфлікту, і зазначив, що шлях до вирішення ядерного протистояння можливий лише через переговори.
Крім того, він заявив про готовність Туреччини сприяти діалогу між країнами та зробити свій внесок у стабілізацію ситуації.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп та його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган намагалися таємно організувати зустріч між високопоставленими американськими та іранськими офіційними особами в Стамбулі.
Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп повторив, що ухвалить рішення щодо вступу у війну протягом наступних «двох тижнів», а поки що дає Ірану «час, щоб побачити, чи прийдуть люди до тями».