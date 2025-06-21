Трамп висунув дедлайн Ірану щодо ядерної угоди

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп оголосив Ірану 14-денний термін для досягнення нової ядерної угоди.

Про це йдеться у матеріалі NYT.

Як пише видання, переговори з Іраном завжди були складними та довготривалими і навіть у найкращих умовах обговорення ядерної програми займали роки.

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Попередня угода часів адміністрації експрезидента США Барака Обами, що значно обмежила збагачення урану в Ірані, вимагала майже двох років напружених переговорів. Після виходу Трампа з цієї угоди 2018 року, адміністрація Байдена витратила ще 15 місяців на її часткове відновлення — доки аятола Алі Хаменеї не наклав вето на попередню домовленість.

«Я даю їм час, і я б сказав, що два тижні — це максимум», — сказав Трамп журналістам, уточнивши, що дипломатія може бути лише прикриттям для «примусової частини дипломатії примусу».

Він також додав, що Іран не хоче говорити з Європою.

«Вони хочуть говорити з нами. Європа не зможе допомогти», — додав Трамп.

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Нагадаємо, 20 червня міністри закордонних справ Німеччини, Великої Британії та Франції, відомих як група E3, а також верховна представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас провели зі своїм іранським колегою зустріч, щоб спробувати запобігти ескалації конфлікту на Близькому Сході. Ознак прогресу було мало, однак сторони домовились продовжувати переговори.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Іран готовий розглянути дипломатичні питання, щойно Ізраїль припинить свої атаки та його притягнуть до відповідальності. Дату наступної зустрічі не оголошували, та європейці наголосили на обмеженому просторі для дипломатії.

Адміністрація Трампа вимагає від Ірану повністю припинити збагачення урану, тоді як E3 в попередніх переговорах залишала йому певну можливість збагачувати уран для цивільних цілей в обмін на надзвичайно суворі міжнародні інспекції. Іран завжди відмовлявся від ідеї нульового збагачення, аргументуючи, що це його суверенне право.