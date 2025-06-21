Трамп выдвинул дедлайн Ирану по ядерному соглашению

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп объявил Ирану 14-дневный срок для достижения нового ядерного соглашения.

Об этом говорится в материале NYT.

Как пишет издание, переговоры с Ираном всегда были сложными и длительными, и даже в лучших условиях обсуждение ядерной программы занимали годы.

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Предыдущее соглашение времен администрации экс-президента США Барака Обамы, значительно ограничившее обогащение урана в Иране, требовало почти двух лет напряженных переговоров. После выхода Трампа из этого соглашения 2018 года, администрация Байдена потратила еще 15 месяцев на ее частичное восстановление, пока аятолла Али Хаменеи не наложил вето на предварительную договоренность.

«Я даю им время, и я бы сказал, что две недели — это максимум», — сказал Трамп журналистам, уточнив, что дипломатия может быть только прикрытием для «принудительной части дипломатии принуждения».

Он также добавил, что Иран не хочет говорить с Европой.

«Они хотят говорить с нами. Европа не сможет помочь», — добавил Трамп.

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Напомним, 20 июня министры иностранных дел Германии, Великобритании и Франции, известных как группа E3, а также верховный представитель Европейского Союза по внешней политике Кая Каллас провели со своим иранским коллегой встречу, чтобы попытаться предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Признаков прогресса было мало, однако стороны договорились продолжать переговоры.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран готов рассмотреть дипломатические вопросы, как только Израиль прекратит свои атаки и его привлекут к ответственности. Дату следующей встречи не объявляли, но европейцы отметили ограниченное пространство для дипломатии.

Администрация Трампа требует от Ирана полностью прекратить обогащение урана, в то время как E3 в предварительных переговорах оставляла ему определенную возможность обогащать уран для гражданских целей в обмен на чрезвычайно строгие международные инспекции. Иран всегда отказывался от идеи нулевого обогащения, аргументируя, что это его суверенное право.