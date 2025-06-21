Ізраїль ліквідував командира Повітряних сил Ірану: що про нього відомо

Війна Ірану та Ізраїлю

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Вчора, 20 червня, армія оборони Ізраїлю ліквідувала командира другої дивізії безпілотних літальних апаратів Повітряних сил Корпусу вартових ісламської революції. Йдеться про Аміна Фор Джодачі.

Про це повідомляє ЦАХАЛ.

Як відзначили ізраїльські військові, у межах своїх обов'язків Амін Фор Джодачі сприяв сотням запусків безпілотних літальних апаратів у напрямку території Ізраїлю з району Ахваз на південному заході Ірану.

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“Після ліквідації Тахара Фор, командира дивізії безпілотних літальних апаратів Повітряних сил Корпусу вартових ісламської революції, 13 червня 2025 року, Джодачі взяв на себе центральну роль у діяльності штабу”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі проти 21 червня Ізраїль здійснив нову хвилю ракетних атак по Ірану. Вони спрямовані на інфраструктуру для зберігання та запуску ракет.

Вибухи сталися у кількох іранських містах. Зокрема, вони зафіксовані у центральному іранському місті Ісфахан, де розташований найбільший в країні ядерний дослідницький комплекс. Окрім того, гучно було в місті Кум, що ​​розташоване поблизу секретного іранського заводу зі збагачення палива Фордо.