Окупанти обстріляли Сумщину: що відомо про "приліт"

Росія атакувала Сумщину / © ТСН.ua

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Пізно ввечері 21 червня на Сумщині знову пролунали вибухи — обстрілу зазнала Сумська громада.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

За його словами, атака сталася після 23:00. За попередньою інформацією, ворог завдав удару по околицях Сум — у Зарічному районі.

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Унаслідок обстрілу пошкоджені кілька приватних будинків.

На місці події працюють всі екстрені служби. Територія обстежується для виявлення нових пошкоджень або можливих боєприпасів, що не вибухнули.

Нагадаємо, на Сумщині активно впроваджується сучасна система боротьби з російськими безпілотниками, яка спрямована на ефективне знищення як ударних, так і розвідувальних дронів противника.

В області вже діють мобільні підрозділи, навчені для протидії БпЛА. За даними місцевої влади, ці групи демонструють високу ефективність у виконанні поставлених завдань.

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В ОВА зазначили, що з міркувань безпеки деталі роботи нової системи не розголошуються. Однак підтверджується, що механізм взаємодії з військовими підрозділами працює злагоджено та дозволяє оперативно реагувати на ключові потреби оборони, які надходять безпосередньо від командування.