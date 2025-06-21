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- Війна
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На Сумщині запустили нову систему протидії дронам: що відомо
Нова ситема вже працює і показує ефетивні результати у боротьбі з російськими дронами.
На Сумщині активно розгортається та вдосконалюється нова система протидії російським безпілотним літальним апаратам. Вона покликана ефективно боротися як з ударними, так і з розвідувальними дронами противника.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
«Сумська обласна військова адміністрація спільно з військовими підрозділами працює в режимі постійної координації, щоб адаптувати оборонну систему до нових загроз», — йдеться у повідомленні.
Наразі на Сумщині вже сформовані та працюють навчені мобільні групи, які показують ефективні результати у протидроновій боротьбі.
«Дрони виявляються, глушаться і збиваються. Це не лише поодинокі кейси — формується саме система, яка з кожним днем зміцнюється», — наголосили в обласній адміністрації.
Безпекові обмеження
В ОВА додали, що з міркувань безпеки та військової доцільності неможливо розповісти громадськості про всі деталі нової системи та подробиці її роботи. Проте адміністрація підтвердила, що система взаємодії з військовими функціонує ефективно. Зокрема вона дозволяє оперативно реагувати на першочергові потреби захисників, про які повідомляє владу військове командування.
Реалізація цих потреб відбувається спільно з громадами, благодійними організаціями, різноманітними фондами та окремими волонтерами, що підкреслює консолідований підхід до оборони регіону, підсумували в ОВА.
Нагадаємо, ворожий БпЛА влучив у дах багатоповерхового будинку в Сумах. Міська адміністрація показала наслідки атаки. Наразі триває ліквідація ушкоджень.