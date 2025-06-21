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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Києві оголошена повітряна тривога: яка загроза

Влада закликає перебувати у безпечних місцях.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Лунає повітряна тривога

Лунає повітряна тривога / © ТСН.ua

У Києві 21 червня лунає повітряна тривога. Через загрозу балістики.

Про це повідомили в КМВА.

У ПС України також повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Повітряну тривогу також оголошено в таких регіонах: Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Запорізька, Донецька, Луганська області, а також в Автономній Республіці Крим.

/ © Фото з відкритих джерел

© Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, станом на ранок 21 червня знищено 1 010 390 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1060 військових.

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