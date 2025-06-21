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У Києві оголошена повітряна тривога: яка загроза
Влада закликає перебувати у безпечних місцях.
У Києві 21 червня лунає повітряна тривога. Через загрозу балістики.
Про це повідомили в КМВА.
У ПС України також повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Повітряну тривогу також оголошено в таких регіонах: Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Запорізька, Донецька, Луганська області, а також в Автономній Республіці Крим.
Нагадаємо, станом на ранок 21 червня знищено 1 010 390 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1060 військових.