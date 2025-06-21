Як російські обстріли отруюють довкілля України: експерт розповів жахливі речі

Обстріл України / © ТСН

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Після масованих обстрілів України у повітря, ґрунт і воду потрапляє критична кількість токсичних речовин, які становлять серйозну загрозу довкіллю та здоров’ю населення.

Про це заявив еколог, доцент кафедри географії Дніпровського національного університету імені О. Гончара Вадим Манюк в ефірі телеканалу «КИЇВ24».

За його словами, сьогодні неможливо точно оцінити реальні масштаби екологічного забруднення через війну — бракує методик, а головне, невідомо, які саме хімічні речовини використовуються у бойових засобах ворога: ракетах, шахедах та інших видах озброєння.

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«Ці речовини потрапляють і в атмосферу, і в ґрунт, і у воду. Ми навіть не уявляємо повного переліку всіх шкідливих компонентів», — зазначив Манюк.

Особливу небезпеку, за словами експерта, становить те, що більшість із цих речовин не розкладаються природним шляхом і можуть зберігатися в довкіллі протягом тривалого часу. Вони накопичуються, утворюючи стійке забруднення, яке з кожним обстрілом лише поглиблюється.

Не менш тривожним є короткочасний вплив — одразу після ударів атмосфера в містах, зокрема в Києві, миттєво насичується токсичними речовинами. Це створює прямий ризик для здоров’я людей, особливо в густонаселених районах.

Водночас, за словами Манюка, існуючі в Україні системи моніторингу стану повітря не здатні адекватно реагувати на нові типи забруднень.

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«Датчики, які використовує група Save Dnipro, не здатні фіксувати більшість небезпечних речовин. Вони розраховані на мирний час і не відповідають викликам війни», — пояснив експерт.

Він наголосив, що Україна потребує термінової модернізації системи екологічного моніторингу, особливо у містах, які регулярно зазнають обстрілів. Без цього неможливо оперативно виявляти токсичні речовини та вживати заходів для захисту населення.

Експерти закликають владу та міжнародну спільноту звернути увагу на «невидимий фронт» війни — екологічний. Адже забруднення не зникає одразу після вибухів, а залишає тривалий і часто непомітний, але небезпечний слід у природі й житті людей.

Нагадаємо, TikTok фактично перебуває під впливом уряду Китаю через співпрацю з державними структурами та спецслужбами. З огляду на стратегічне партнерство між Пекіном і Москвою, це створює сприятливі умови для поширення російської пропаганди на платформі.

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За словами експерта Костянтина Корсуна, будь-який контент, що має антикитайську спрямованість, суворо модеруються і блокується, тоді як проросійські наративи залишаються доступними.

Водночас РФ активно використовує TikTok і Telegram як ключові канали для ведення інформаційних операцій. Завдяки союзу з Китаєм, Росія може безперешкодно створювати акаунти, купувати рекламу та поширювати дезінформаційні меседжі.