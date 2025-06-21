Саміт НАТО без України: Альянс "оптимізував" програму зборів в Гаазі

Червневий саміт лідерів НАТО триватиме 24 години замість звичайних двох днів

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Напередодні саміту НАТО в Гаазі, що відбудеться наступного тижня, Альянс ухвалив рішення скасувати засідання Ради Україна–НАТО. Це сталося попри заклики деяких союзників провести таку зустріч.

Про це повідомляє Politico.

Оптимізований саміт

Цьогорічний саміт лідерів НАТО, який триватиме 24 години замість звичайних двох днів, значною мірою оптимізований під ключове зобов’язання збільшити витрати на оборону. Альянс із 32 країн планує взяти на себе нове зобов’язання досягти 5% валового внутрішнього продукту на оборонні потреби (3,5% на військові витрати та 1,5% на супутні оборонні зусилля).

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Таке рішення спрямоване на задоволення вимог президента США Дональда Трампа, який наполягає на збільшенні внеску Європи у власну оборону. За словами одного з чиновників адміністрації Білого дому, Трамп бачить у цьому «велику перемогу», оскільки «без Трампа вони б ні за що не досягли 5%».

Скасування зустрічі щодо України

Попри те, що війна Росії проти України далека від завершення, у Гаазі не відбудеться засідання Ради Україна–НАТО. Це стало ще однією поступкою США з боку Альянсу, тому що Вашингтон не зацікавлений в посиленні уваги до війни, яку Дональд Трамп під час своєї передвиборчої кампанії обіцяв «закінчити за 24 години».

Навіть присутність президента України Володимира Зеленського на саміті залишається під питанням: він запрошений лише на вітальну вечерю у вівторок, але не на основні засідання.

Загалом, скорочений графік саміту НАТО передбачає лише два головні заходи: вітальну вечерю в замку голландської королівської родини та одне засідання Північноатлантичної ради замість звичайних двох-трьох. Таке скорочення порядку денного є спробою союзників замаскувати розбіжності щодо термінів досягнення нового показника витрат на оборону.

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Нагадаємо, через Дональда Трампа цьогорічний саміт НАТО в Гаазі 24-25 червня знову ризикує стати майданчиком великої геополітичної сварки. Крім збільшення витрат на оборону до 5% ВВП, на цьогорічному саміті буде ще як мінімум три дискусійні теми, які можуть викликати немало суперечок між Трампом та союзниками США по Альянсу. Саме тому підсумкова декларація цього саміту, як очікується, буде доволі короткою, в одну сторінку, й «вихолощеною».