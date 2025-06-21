Чи потрібно чистити печериці перед приготуванням? / © Pexels

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Виявляється, чистити печериці зовсім не обов'язково. Роблять це найчастіше через побоювання, що на грибах залишилися забруднення. Але якщо ретельно помити печериці у воді, боятися нічого. Щоб перестрахуватися, можете лише оновити зріз. А ось видаляти "спіднички" чи коричневі пластини не потрібно — саме вони додають особливого грибного смаку й аромату.

Є сенс у чищенні капелюшка лише тоді, коли гриби вже виросли в понад 5 см у висоту. Щойно печериці збільшуються в розмірах, їхня шкірка потовщується і гриби стають більш жорсткими. Особливо на цей нюанс варто звернути увагу, якщо ви збираєтеся готувати фаршировані печериці, адже для цієї страви найбільше підходять саме великі гриби.

Як правильно мити печериці

Чистити чи не чистити — справа кожного. А ось мити печериці потрібно обов'язково, адже бруду позбуватися, безумовно, потрібно. Особливо, якщо ви збираєтеся їсти печериці сирими і не піддавати їх термічному обробленню.

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Спочатку гриби потрібно промити під струменем проточної води та одразу відкласти на паперовий рушник. Печериці швидко вбирають вологу, тому їх не варто довго мити без просушування. Якщо гриби візуально досить чисті, краще взяти ганчірку, намочити її у воді і злегка протерти гриби. Тоді вони не наситяться зайвою водою і вийдуть хрусткими під час приготування.

Серед досвідчених кулінарів є один цікавий лайфгак. Гриби можна викласти до об'ємної ємності, залити водою і додати одну столову ложку пшеничного борошна. Він буде наче своєрідний скраб, який миттєво видалить весь засохлий бруд.

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