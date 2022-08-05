Як сушити гриби: в духовці, сушарці, мікрохвильовій печі і на сонці

Сушіння - найпростіший спосіб зберегти смакові і поживні властивості грибів. Ці продукти можна зберігати тривалий час, коли вони сушені, та використовувати для приготування різноманітних страв. Як сушити гриби в духовці, в сушарці, мікрохвильовій печі та на сонці - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Сушити можна практично всі їстівні гриби, однак варто звернути увагу, що деякі з них після такого процесу можуть гірчити. Найкраще для сушіння підходять підосичники, маслюки, підберезовики, опеньки, рижики, печериці і, звичайно ж, білі гриби. Можна також сушити лисички, однак досвідченні грибники попереджають - інколи з'являється гірчинка.

А ось грузді, сироїжки, вовнянки краще маринувати. Так вони краще збережуть свої смакові властивості.

Як правильно сушити гриби: основні поради

Для сушіння потрібно вибирати молоді та пружні гриби, які не мають пошкоджень.

Перед тим, як сушити гриби, їх потрібно підготувати. Спочатку очистіть від бруду, але без використання води. Гриби дуже швидко вбирають вологу, яка буде зайвою в процесі сушіння. Краще просто обтерти їх вологою серветкою.

Маленькі гриби сушаться повністю, а великі - розрізаються на пластинки чи четвертинки. Тут дуже важливо простежити, щоб всі шматочки були приблизно одного розміру.

Чи можна сушити гриби на сонці

Цей варіант сушіння можна назвати найпростішим, адже він не вимагає використання жодної техніки. Однак варто розуміти, що не всі гриби можна сушити на сонці. Рекомендувано використовувати такий метод сушіння для літнього врожаю. Адже у вересні-жовтні вже надто багато похмурих днів і гриби просто не висохнуть.

Проста інструкція, як сушити гриби на нитці чи підносі:

Щоб сушіння проходило швидше, можете відділити ніжку від іншої частини гриба.

Якщо ви хочете знати, як сушити гриби на нитці, щоб вони добре просохли, потрібно робити таке. Шматочки нанизують так, щоб вони не торкалися один одного. Інакше в місцях дотику гриби погано просохнуть і потім будуть гнити.

Можна використовувати папір чи дерев'яний піднос, але тоді вам потрібна буде велика площа для сушіння.

Підготовлені гриби розміщують в такому місці, де на них не потрапить дощ чи пил. Також зверніть увагу, що їх повинне добре прогрівати сонцем. А ще важливе провітрювання.

Коли ви розвісили або розклали шматочки, накрийте їх дрібною сіткою, щоб на них не сідали мухи.

Скільки часу потрібно, щоб гриби висохли на сонці? Вистачить 1-2 днів. Якщо сушити довше, вони почнуть кришитися.

Як сушити гриби в духовці

Як сушити гриби в духовці? / Фото: pixabay.com

Сушіння в духовці відрізняється тим, що в цьому випадку від вас залежить більше, а тому імпровізувати не варто. Духовка дозволяє підтримувати постійну температуру, однак в ній можна пересушити гриби. За якої температури сушити гриби в духовці? Варто зупинитися на температурі в 65-75 градусів. Не забудьте також залишити дверцята духовки прочиненими, щоб циркулювало повітря. Останнє можна не робити, якщо у вас духовка з функцією додаткового обдування.

Інструкція, як сушити гриби в духовці:

Візьміть залізну решітку, яку ви зазвичай використовуєте для гриля. Розгладіть гриби одним шаром та поставте в духовку.

Встановіть потрібну температуру, якщо потрібно, відчиніть дверцята.

Пам'ятайте, що кожні 15-20 хвилин решітки потрібно міняти місцями, тільки тоді всі гриби однаково добре просушаться.

Досить важко точно сказати, скільки часу сушити гриби в духовці, адже тут все залежить від габаритів техніки, розміру самих грибів, рівня їхньої вологості тощо. Сушіть до того момента, поки вони не зменшаться у розмірі в кілька разів. А на дотик шматочки повинні бути сухими, а не маслянистими.

Як сушити гриби в сушарці

В цьому випадку ви отримаєте найбільш якісний продукт, адже техніка створена саме для цього. Однак сушіння на сонці все ж замінити ніщо не зможе. Вам не потрібно постійно стежити за температурою, але важливо вибрати правильний режим.

Інструкція, яка розповість, як сушити гриби в сушарці:

Очистіть і наріжте гриби тонкими пластинами. Немає сенсу різати надто тонкими скибочками невеликі грибочки.

Викласти на кожен ярус в один шар. Виставити температуру 55 градусів.

Зачекати 2-6 годин, в залежності від розміру грибів.

Щоб бути впевненими, що гриби вже готові, варто час від часу перевіряти їх на око. Сушити гриби в сушарці можна будь-які. Її краще використовувати, коли вже немає можливості робити це на свіжому повітрі.

Як сушити гриби в мікрохвильовій печі

Цей варіант також має право на житті, хоча його і використовують лише тоді, коли немає можливості висушити гриби іншим способом. Справа в тому, що мікрохвильова піч погано підходить для цих цілей.

Як сушити гриби в мікрохвильовці:

Очистити і нарізати сировину.

Взяти деко чи тарілку, які можна ставити в мікрохвильову піч.

Розкласти гриби тонким шаром. Виставити потужність 100-180 Вт і "сушити" гриби десь близько 20 хвилин.

Після цього відчинити дверця на 15 хвилин (вийде зайва волога). Зачинити і повторити.

Оптимально повторювати 2-3 рази, щоб гриби повністю висохли. Однак якщо пластини дуже товсті, потрібно 4-5 разів.

В деяких випадках після мікрохвильової печі ви можете отримати напівфабрикат, який потім все-рівно потрібно досушити на вулиці.

Як визначити, що гриби готові

Як сушити гриби на сонці? / Фото: pixabay.com

Досить складно визначити готовність, тому що тут важливі досвід та практика. В цілому, звертайте увагу на такі речі: якщо продукт добре згинається і пружинить - він готовий. На дотик гриби повинні бути повністю сухими, зморщеними. Колір сушених грибів темно-золотистий, дещо нагадує сухе яблуко.

Як і скільки зберігати

Насамперед, готову продукцію складують в картонні ящички або бавовняні мішечки. Не можна зберігати гриби поряд з іншими продуктами, які мають сильний запах. Все тому, що гриби його швидко вберуть в себе. Також пам'ятайте, що вологість повинна бути низькою (не більше 70%), тому що на грибах з'явиться пліснява.

Час від часу перебирайте сушені гриби, щоб відібрати і викинути ті, які зацвіли чи загнили.

Якщо все правильно зробити, то готова продукція буде зберігатися до 36 місяців. Їх можна використовувати для приготування супів, грибної підливки, інших страв.