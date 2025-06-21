Июньский саммит лидеров НАТО продлится 24 часа вместо обычных двух дней

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Накануне прошедшей на следующей неделе саммита НАТО в Гааге Альянс принял решение отменить заседание Совета Украина-НАТО. Это произошло, несмотря на призывы некоторых союзников провести такую встречу.

Об этом сообщает Politico.

Оптимизированный саммит

Нынешний саммит лидеров НАТО, который продлится 24 часа вместо обычных двух дней, в значительной степени оптимизирован под ключевое обязательство увеличить расходы на оборону. Альянс из 32 стран планирует взять на себя новое обязательство достичь 5% валового внутреннего продукта на оборонные нужды (3,5% на военные расходы и 1,5% на сопутствующие оборонные усилия).

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Такое решение направлено на удовлетворение требований президента США Дональда Трампа, настаивающего на увеличении вклада Европы в собственную оборону. По словам одного из чиновников администрации Белого дома, Трамп видит в этом "большую победу", поскольку "без Трампа они бы ни за что не достигли 5%".

Отмена встречи по Украине

Несмотря на то, что война России против Украины далека от завершения, в Гааге не состоится заседание Совета Украина-НАТО. Это стало еще одной уступкой США со стороны Альянса, потому что Вашингтон не заинтересован в усилении внимания к войне, которую Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании обещал «кончить за 24 часа».

Даже присутствие президента Украины Владимира Зеленского на саммите остается под вопросом: он приглашен только на поздравительный ужин во вторник, но не на основные заседания.

В целом, сокращенный график саммита НАТО предусматривает только два главных мероприятия: поздравительный ужин в замке голландской королевской семьи и одно заседание Североатлантического совета вместо обычных двух-трех. Такое сокращение повестки дня является попыткой союзников замаскировать разногласия по срокам достижения нового показателя расходов на оборону.

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Напомним, из-за Дональда Трампа нынешний саммит НАТО в Гааге 24-25 июня снова рискует стать площадкой большой геополитической ссоры . короткой, в одну страницу, и «выхолощенной».