Ядерная тайна Ирана: Европа выдвинула ультиматум, Тегеран ответил отказом

Ядерная программа Ирана

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Предложения, которые представили европейские страны во время переговоров с Ираном в Женеве по ядерной программе Тегерана, «нереалистичны» и могут осложнить достижение договоренности.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Речь идет о встрече министров иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, которые инициировали переговоры с Ираном для предотвращения дальнейшей эскалации между Ираном и Израилем.

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Иранский чиновник заявил, что обсуждения и предложения, сделанные европейцами в Женеве, «были нереалистичными». Настаивание на этих позициях не приблизит Иран и Европу к соглашению.

Чиновник добавил, что Тегеран проанализирует предложения европейцев и ответит на следующем раунде переговоров. Дата новой встречи пока не определена.

Европейские дипломаты сообщили, что их целью было проверить готовность Ирана к новому ядерному соглашению, даже несмотря на отсутствие признаков прекращения ударов Израиля. По их словам, рассматривается вариант параллельного переговорного трека без участия США, предусматривающий усиленный контроль, в частности по ракетной программе Ирана, в обмен на ограниченное право обогащения урана.

Иранское чиновник исключил возможность обсуждения оборонного потенциала страны, в частности ракетной программы, и в очередной раз подчеркнул, что требование о полном прекращении обогащения урана для Тегерана является неприемлемым.

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В тот же день Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Затем он заявил, что Франция вместе с европейскими партнерами ускорит переговоры с Ираном. Макрон также требует, чтобы страна никогда не имела ядерного оружия и предоставила гарантии, что ее намерения мирные.

Несмотря на то, что некоторые европейские министры в пятницу предположили, что Иран более готов обсуждать вопросы, выходящие за рамки ядерной программы, чиновник отверг возможность переговоров по его оборонным возможностям, включая ракетную программу, и повторил, что идея нулевого обогащения урана является глухим.

«Иран приветствует дипломатию, но не под прикрытием войны», — сказал чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что высокопоставленные чиновники Ирана начали тайные переговоры с представителями Кремля о возможности эвакуации в Россию в случае ухудшения ситуации в стране из-за ударов Израиля.

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