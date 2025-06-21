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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Сумах беспилотник попал в многоэтажку: какие последствия

Вражеский БпЛА попал в крышу многоэтажного дома в Сумах, предварительно обошлось без пострадавших.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Беспилотник попал в дома многоквартирного дома в Сумах

Беспилотник попал в дома многоквартирного дома в Сумах / © скриншот с видео

В Сумах беспилотник попал в многоэтажку.

Об этом сообщил исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь в Telegram.

«Еще одно попадание по городу. Вражеский БпЛА попал в крышу многоэтажного дома. Предварительно обошлось без пострадавших», — отметил он.

На месте работают все необходимые службы. Продолжается ликвидация последствий атаки.

Напомним, вечером 21 июня Россия ударила по гражданской инфраструктуре в Ковпаковском районе Сумской области. Предварительно установлено, что оккупанты применили БПЛА «Ланцет».

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