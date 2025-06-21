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В Сумах беспилотник попал в многоэтажку: какие последствия
Вражеский БпЛА попал в крышу многоэтажного дома в Сумах, предварительно обошлось без пострадавших.
В Сумах беспилотник попал в многоэтажку.
Об этом сообщил исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь в Telegram.
«Еще одно попадание по городу. Вражеский БпЛА попал в крышу многоэтажного дома. Предварительно обошлось без пострадавших», — отметил он.
На месте работают все необходимые службы. Продолжается ликвидация последствий атаки.
Напомним, вечером 21 июня Россия ударила по гражданской инфраструктуре в Ковпаковском районе Сумской области. Предварительно установлено, что оккупанты применили БПЛА «Ланцет».