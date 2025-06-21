Духи на лето: подборка ароматов, которые не оставят вас без внимания

Духи. / © Pixabay

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Выбрать парфюм на лето – еще тот квест. Ведь даже любимый аромат под влиянием жары может ощущаться по-новому.

Топ свежих духов на лето этого года назвало издание Hochu.ua.

KIKO MILANO - Navigli District

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В этом аромате ощущаются итальянские лимонные и апельсиновые ноты. В сердце аромата – иланг-иланг и листья фиалки. Основание закрепляет тепло сандалового дерева вместе с мягкостью амброфикса.

Hermes — Uni Jardin A Cythre

Этот унисекс-аромат относится к элитной парфюмерии. Дерево оливы, зеленые ноты, фисташки и цитрус то, что делает этот дух невероятно изысканным и приятным.

Maison Margiela - REPLICA From the Garden

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Аромат – удачный выбор для самого жаркого сезона года. Парфюмерия идеально сочетает зеленый мандарин, герань и пачули, а также нотки изящной розы, белого мускуса и мха.

Le Rem - Reminiscence

Этот дух - об изысканном сочетании соленой морской воды, цветочных ноток и мускуса с ванилью. В начале открывается сирень и жасмин, далее раскрываются землистые пачули, конечная нота – ваниль, бобы тонкая и белый мускус.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно наносить духи, чтобы аромат держался долго.

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