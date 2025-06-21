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Духи на лето: подборка ароматов, которые не оставят вас без внимания
На лето необходимо подбирать аромат, который будет легче звучания, чем в другие времена года.
Выбрать парфюм на лето – еще тот квест. Ведь даже любимый аромат под влиянием жары может ощущаться по-новому.
Топ свежих духов на лето этого года назвало издание Hochu.ua.
KIKO MILANO - Navigli District
В этом аромате ощущаются итальянские лимонные и апельсиновые ноты. В сердце аромата – иланг-иланг и листья фиалки. Основание закрепляет тепло сандалового дерева вместе с мягкостью амброфикса.
Hermes — Uni Jardin A Cythre
Этот унисекс-аромат относится к элитной парфюмерии. Дерево оливы, зеленые ноты, фисташки и цитрус то, что делает этот дух невероятно изысканным и приятным.
Maison Margiela - REPLICA From the Garden
Аромат – удачный выбор для самого жаркого сезона года. Парфюмерия идеально сочетает зеленый мандарин, герань и пачули, а также нотки изящной розы, белого мускуса и мха.
Le Rem - Reminiscence
Этот дух - об изысканном сочетании соленой морской воды, цветочных ноток и мускуса с ванилью. В начале открывается сирень и жасмин, далее раскрываются землистые пачули, конечная нота – ваниль, бобы тонкая и белый мускус.
Напомним, ранее мы писали о том, как правильно наносить духи, чтобы аромат держался долго.