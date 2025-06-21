Як Росія використовує TikTok у війні проти України: подробиці

Tik-Tok

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TikTok фактично контролюється урядом КНР через держспівпрацю зі спецслужбами. У цьому контексті Китай є союзником Росії, тож московська пропаганда має там вільний простір.

Про це в етері КИЇВ24 розповів експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун.

«TikTok неможливо, наприклад, […] провести інформаційну кампанію проти уряду Китаю, […] Абсолютно неможливо, ні за які гроші. А росіянам там вони орендують якісь свої канали, […] проплачують рекламу, заводять канали і розміщують ту інформацію, яка для них вигідна», — розповів Корсун.

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Експерт зазначив, що китайська платформа жорстко блокує будь-який антикитайський контент.

Водночас, за словами Корсуна, росіяни використовують TikTok і Telegram як ефективні канали для інформаційних кампаній, які підтримуються Китаєм.

Платформа дозволяє РФ створювати канали, купувати рекламу і поширювати пропаганду завдяки стратегічному союзу між Москвою і Пекіном. Українські експерти побоюються, що така співпраця може значно посилити вплив російської дезінформації в соцмережах та за кордоном.

Нагадаємо, Китайська Народна Республіка висловила стурбованість через ескалацію бойових дій між Росією та Україною, зокрема через удари по цивільних об’єктах обох країн. У Пекіні заявили, що занепокоєні як діями Росії, яка продовжує завдавати масованих ракетних і дронових атак по українських містах, так і відповідями ЗСУ по військових об’єктах на території РФ.

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Як зазначив офіційний представник МЗС КНР Ген Шуан, Китай «глибоко засмучений» продовженням взаємних обстрілів, які призводять до жертв серед мирного населення та завдають шкоди інфраструктурі по обидва боки лінії фронту.

Водночас Пекін закликає до захисту цивільних та підтримує проведення мирних переговорів, підкреслюючи необхідність створення умов для припинення вогню.