Как Россия использует TikTok в войне против Украины: подробности

Tik-Tok

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TikTok фактически контролируется правительством КНР через госсотрудничество со спецслужбами. В этом контексте Китай является союзником России, поэтому у московской пропаганды есть свободное пространство.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.

«TikTok невозможно, например, провести информационную кампанию против правительства Китая, абсолютно невозможно, ни за какие деньги. А россиянам там они арендуют какие-то свои каналы, проплачивают рекламу, заводят каналы и размещают ту информацию, которая для них выгодна», — рассказал Корсун.

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Эксперт отметил, что китайская платформа жестко блокирует любой антикитайский контент.

В то же время, по словам Корсуна, россияне используют TikTok и Telegram как эффективные каналы для поддерживаемых Китаем информационных кампаний.

Платформа позволяет РФ создавать каналы, покупать рекламу и распространять пропаганду благодаря стратегическому союзу между Москвой и Пекином. Украинские эксперты опасаются, что такое сотрудничество может значительно усилить влияние российской дезинформации в соцсетях и за границей.

Напомним, Китайская Народная Республика выразила обеспокоенность из-за эскалации боевых действий между Россией и Украиной, в том числе из-за ударов по гражданским объектам обеих стран. В Пекине заявили, что обеспокоены как действиями России, которая продолжает наносить массированные ракетные и дроновые атаки по украинским городам, так и ответами ВСУ по военным объектам на территории РФ.

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Как отметил официальный представитель МИД КНР Ген Шуан, Китай «глубоко расстроен» продолжением взаимных обстрелов, которые приводят к жертвам среди мирного населения и наносят ущерб инфраструктуре с обеих сторон линии фронта.

В то же время, Пекин призывает к защите гражданских и поддерживает проведение мирных переговоров, подчеркивая необходимость создания условий для прекращения огня.