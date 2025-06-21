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- Украина
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Видео с "задержанием поляков" в Украине прокомментировали в ЦПД
Польских граждан якобы обвинили в «нарушении целостности украинских территорий» и «распространении сепаратистских идей».
В Сети появилось видео с якобы задержанием двух граждан Польши работниками СБУ из-за того, что у них, как сказано в комментарии, обнаружили «польские национальные символы».
Как пояснили в Центре противодействия дезинформации, опубликованные постановочные кадры распространили российские пропагандисты
В видео утверждается, что СБУ якобы задержала двух граждан Польши за наличие карточки с текстом польского гимна и символикой повстанцев, которые боролись за независимость Польши. Мол, их обвинили в «нарушении целостности украинских территорий» и «распространении сепаратистских идей».
«На самом деле это очередная постановка, направленная на дискредитацию Украины и разжигание вражды между украинцами и поляками. Центр верифицировал информацию в СБУ и установил, что никаких подобных задержаний не происходило», — сообщили в ЦПД.
Украинские борцы с российской пропагандой отметили, что постановочное видео выполнено в неплохом качестве, но есть ряд моментов, которые очевидно указывают на фальсификацию:
логотип СБУ смещен и скопирован;
в кадре присутствуют элементы, нетипичные для официального видео задержаний СБУ;
сцена задержания выглядит срежиссированной, «задержанный» лежит на земле, рядом с ним — трое «спецназовцев» и оператор.
«Этот фейк является частью враждебной кампании по дезинформации Украины, цель которой — посеять раздор с соседними государствами», — отметили в ЦПД.
Напомним, ранее пропагандисты государства-агрессора опубликовали фейковое видео, на котором российский актер в роли украинского военного призвал «побратимов» идти на Киев