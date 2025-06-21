Видео с "задержанием поляков" в Украине прокомментировали в ЦПД

Россияне распространили фейк для раздора между Польшей и Украиной / © Getty Images

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В Сети появилось видео с якобы задержанием двух граждан Польши работниками СБУ из-за того, что у них, как сказано в комментарии, обнаружили «польские национальные символы».

Как пояснили в Центре противодействия дезинформации, опубликованные постановочные кадры распространили российские пропагандисты

В видео утверждается, что СБУ якобы задержала двух граждан Польши за наличие карточки с текстом польского гимна и символикой повстанцев, которые боролись за независимость Польши. Мол, их обвинили в «нарушении целостности украинских территорий» и «распространении сепаратистских идей».

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«На самом деле это очередная постановка, направленная на дискредитацию Украины и разжигание вражды между украинцами и поляками. Центр верифицировал информацию в СБУ и установил, что никаких подобных задержаний не происходило», — сообщили в ЦПД.

Украинские борцы с российской пропагандой отметили, что постановочное видео выполнено в неплохом качестве, но есть ряд моментов, которые очевидно указывают на фальсификацию:

логотип СБУ смещен и скопирован;

в кадре присутствуют элементы, нетипичные для официального видео задержаний СБУ;

сцена задержания выглядит срежиссированной, «задержанный» лежит на земле, рядом с ним — трое «спецназовцев» и оператор.

«Этот фейк является частью враждебной кампании по дезинформации Украины, цель которой — посеять раздор с соседними государствами», — отметили в ЦПД.

© Telegram / Центр противодействия дезинформации

Напомним, ранее пропагандисты государства-агрессора опубликовали фейковое видео, на котором российский актер в роли украинского военного призвал «побратимов» идти на Киев

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