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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
613
Время на прочтение
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Какой металлолом стоит дороже всего в Украине

Чтобы выгодно сдать металлолом, следует ориентироваться в формировании цен на него и других услугах, предлагающих пункты приема.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Выгоднее всего сдавать на лом цветные металлы

Выгоднее всего сдавать на лом цветные металлы / © Pixabay

Начался теплый сезон и украинцы активно занимаются строительством, ремонтом и уборкой хозяйственных угодий. В результате накапливаются строительные отходы, в том числе металл. Продав его, можно хорошо заработать.

Дороже можно заработать на сдаче цветного лома, поскольку такой металл больше ценится и пользуется высоким спросом.

Некоторые металлы стоят дешевле, учитывая небольшую востребованность рынка. В то же время, медь, например, хоть и используется почти во всех сферах жизнедеятельности человека (то есть дефицита нет), но на втором месте среди самого дорогого лома в Украине.

В целом к ценным металлам, принимаемым в виде лома, относятся:

  • медь есть в больших количествах в электрокабелях, автомобильных запчастях, старой посуде, промышленном оборудовании и т.п.

  • алюминий — содержится в испорченных изделиях или поставляется в виде пищевых отходов

  • латунь — есть в радиаторах, отдельных частях промышленного оборудования, смесителях, а в чистом виде практически не встречается

  • бронза — так же может находиться в промышленном оборудовании, а еще достаточно бронзы в люстрах и скульптурах

  • свинец — принимается практически в любом виде, немало его в автомобильных аккумуляторах

  • титан — востребованный и дорогой

  • никель — найти можно в кухонной посуде, металлических элементах декора, специальных цистернах для хранения веществ

Стоимость меди в среднем колеблется в пределах 260-270 гривен за килограмм. Цена на латунь или бронзу значительно дешевле — за килограмм этого металла просят в пределах 160 гривен. Стоимость же никеля стартует от 300 гривен за килограмм.

Продать же алюминий можно в среднем от 35 до 70 гривен за килограмм. Тогда как за обычный металлолом скупщики платят не более 3,7 — 4 гривны за килограмм.

Ранее сообщалось, что в Украине наблюдается стратегический дефицит лома, а его экспорт стремительно растет. Больше об этом читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
613
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