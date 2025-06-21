Як ЗСУ зірвали наступ росіян: подробиці

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Реклама

Українські військові заздалегідь дізнались про наміри противника активізувати бойові дії на окремому напрямку. Завдяки цьому бригада «Рубіж» змогла підготуватися й успішно зірвати плани російських окупантів.

Про це в ефірі телеканалу «Ми-Україна» розповів пресофіцер бригади, майор Національної гвардії України Максим Таран.

«Ми знали про кількість резервів і про те, що противник буде на цьому напрямку збільшувати наступальні дії. Готувалися до цього заздалегідь — тому й були готові», — зазначив Таран.

Реклама

Він також пояснив, як саме військові отримали таку важливу інформацію. Значну роль у цьому відіграли допити полонених, які поділилися деталями про пересування особового складу та посилення резервів.

«Це для нас не новина. Це відбувається постійно — етапами, по сезонах: противник концентрує сили на одному з напрямків, після чого нарощує наступ», — додав офіцер.

Крім цього, важливу роль у зборі розвідданих відіграла аеророзвідка. Саме вона дозволяє виявляти пересування техніки, концентрацію сил і навіть окремі інженерні роботи ворога.

За словами Тарана, інформація про підготовку наступу дозволила бригаді не лише зміцнити позиції, але й завдати ворогу втрат ще до початку активних бойових дій. Таким чином, українські сили змогли не лише втримати позиції, а й порушити оперативні плани росіян.

Реклама

Нагадаємо, ситуація на Покровському напрямку залишається найбільш напруженою — російські війська не лише інтенсивно атакують, а й нарощують угруповання для нових наступів. Протягом останньої доби окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ, використовуючи перевагу в живій силі, зокрема в районах Русиного Яру, Полтавки, Коптєвого, Разіного, Єлизаветівки та Малинівки.

На окремій ділянці фронту — у напрямку Новооленівки та Новоторецького — ворог залучив до штурму три бойові броньовані машини. Завдяки злагодженим діям українських підрозділів цю техніку вдалося вивести з ладу та знищити.