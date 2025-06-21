Кремль використовує черниць для просування "русского міра" в Європі

Президент РФ Володимир Путін і патріарх РПЦ Кирило / © Associated Press

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Кремль використовує черниць у віддаленому монастирі в Балтійському регіоні для поширення проросійської пропаганди у рамках своєї гібридної війни проти Європи.

Про це повідомляє газета The Telegraph з посиланням на уряд Естонії.

Естонські чиновники стверджують, що Пюхтицький монастир на сході Естонії поширює пропутінський наратив про те, що релігійні свободи на Заході перебувають під загрозою.

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Черниці Російського православного монастиря ведуть постійну суперечку з естонським урядом щодо нового закону, який вимагає від них розірвати зв’язки з Московським патріархатом — прихильником війни проти України.

Настоятелька монастиря ігуменя Філарета Калатчова звинуватила естонський уряд у спробі змусити відмовитися від «нейтральної позиції з геополітичних питань».

Позиція уряду Естонії

Міністерство внутрішніх справ Естонії заперечує нейтральність монастиря та стверджує, що він є частиною тонкої кампанії «інформаційної війни Росії».

«Монастир слід розглядати не просто як релігійну установу, а й як символ ідеології „русского міра“ на естонській землі — ідеології, яку пропагують російська держава та Московський патріархат, що поєднує релігію, націоналізм та імперську ностальгію», — сказав The Telegraph високопосадовець естонського уряду Мартін Туліт.

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Він також нагадав, що патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв), який активно підтримує війну Путіна проти України, особисто призначив нинішню настоятельку 2011 року. Після цього вона висловлювала наративи, що зображують історію Естонії крізь призму, що тісно пов’язана з офіційною позицією Росії.

В уряді Естонії також заперечують, що намагаються закрити монастир за допомогою нового закону, як припускають черниці.

«Зміни означатимуть, що жіночий монастир більше не зможе функціонувати як юридична особа зі спеціальними привілеями згідно з естонським законодавством, якщо він залишиться підпорядкованим Москві. Він все ще може функціонувати як релігійна громада, хоча й без привілеїв релігійного об’єднання», — пояснив Мартін Туліт.

Що каже настоятелька монастиря

В інтерв’ю газеті The Telegraph ігуменя Філарета Калатчова рішуче заперечила будь-які зв’язки її монастиря з промосковським активізмом і наполягала, що її черниці бажають лише вести життя в тихих роздумах і молитві.

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На запитання, чому монастир не може приєднатися до іншої православної церкви, такої як Константинопольська, вона відповіла, що це було б порушенням канонічних правил. «Головна вимога цього закону — розрив канонічних зв’язків з Російською православною церквою», — сказала вона, додавши, що це було б «гріхом розколу».

Насправді ж естонський закон, який є центром суперечки, забороняє церквам мати зв’язки з будь-якою групою, яка «підбурює, підтримує або фінансує діяльність, спрямовану на насильницьку зміну незалежності, територіальної цілісності або конституційного ладу Естонської Республіки.

Московський патріархат вважається однією з таких груп через його відверту підтримку вторгнення в Україну.

Нагадаємо, нещодавно суд в Естонії виніс вирок мешканці Таллінна Світлані Бурцевій, яка співпрацювала з пропагандистами російського медіа-холдингу Russia Today.

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