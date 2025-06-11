Російську пропагандистку засудили до 6 років ув’язнення

В'язниця / © Getty Images

Реклама

У середу, 11 червня, суд в Естонії виніс вирок мешканці Таллінна Світлані Бурцевій, яка протягом кількох років співпрацювала з російським медіа-холдингом Russia Today. Пропагандистку визнали винною у державній зраді та порушенні санкцій і призначили їй 6 років ув’язнення.

Про це повідомляє естонський суспільний мовник ERR.

Слідством було встановлено, що Бурцева підтримувала контакти з Романом Ромачовим — офіцером запасу ФСБ і керівником приватної розвідувальної компанії R-Techno, яка займається інформаційно-психологічними операціями на користь РФ. підривом довіри до влади Естонії та дестабілізацією суспільства.

Реклама

Окрім того, фігурантка писала тексти для інтернет-ресурсів, які перебувають під санкціями ЄС та «обслуговують інтереси російської пропаганди».

При винесенні вироку суд визнав, що порушення санкцій тривало кілька років і відбувалося навмисне. Хоча кількість опублікованих матеріалів була відносно невеликою, сам факт співпраці зі ЗМІ, пов’язаними з Дмитром Кисельовим, був розцінений як значний.

Державну зраду Бурцева, на думку суду, також здійснила навмисне, проте вплив її дій був обмеженим.

Вирок поки що не набрав законної сили. Світлана Бурцева має право подати апеляцію протягом 30 днів до Талліннського окружного суду.

Реклама

Шість років позбавлення волі — мінімум за статтею про держзраду в Естонії. Термін виконання покарання відраховуватиметься з моменту затримання Бурцевої — 28 лютого 2024 року

Бурцевий 57 років. Вона отримала естонське громадянство шляхом натуралізації у 1994 році і була членом партії Koos, лідера якої Айво Петерсона судять за звинуваченням у держзраді.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова називала справу Бурцевої «політичною замовленою».

Нагадаємо, раніше у Бєлгородській області РІФ було ліквідовано російську пропагандистку Ганну Прокоф’єву, яка працювала на «Першому каналі».

Реклама