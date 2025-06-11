Цікаві факти про полуницю: більше ніж просто ягода

З настанням літа полуниця незмінно посідає почесне місце на наших столах, тішачи своїм солодким смаком та яскравим ароматом. Проте, чи знаєте ви, що за цією звичною ягодою ховається безліч цікавих фактів, які можуть вас здивувати — від ботанічних дивацтв до історичних курйозів?

Полуниця і суниця — родичі . В українській мові полуницею прийнято називати всі сорти суниці з великими ягодами, адже вони належать до одного біологічного роду.

Ви будете здивовані, але полуниця належить до родини трояндових (Rosaceae), як і яблука, груші, вишні та, власне, троянди.

Насіння… ззовні! Це одна з найвизначніших особливостей полуниці. На кожній ягоді знаходиться місце приблизно для 200 насінин, і кожна з них — це, по суті, окремий маленький плід.

Попри загальноприйняту назву, полуниця з ботанічної точки зору не є ягодою! Насправді, це так званий «агрегатний плід» або «несправжня ягода» (суничина). Справжніми плодами є маленькі насінини, розташовані на її поверхні, а соковита м’якоть, яку ми їмо, — це розрослася квітколоже.

Перші документальні згадки про полуницю відносяться до 230-х років до нашої ери, коли цю ягоду почали висаджувати в Італії. Однак справжню популярність у Європі полуниця здобула лише в XVI столітті. Сучасна садова полуниця (Fragaria x ananassa) є гібридом двох диких видів з Північної Америки та Чилі, який випадково вивели у Франції у XVIII столітті.

Полуниця — одна з найпопулярніших садових культур на Землі. Її вирощують у всіх куточках земної кулі, окрім полюсів та Австралії. На планеті сьогодні відомо понад 300 видів полуниці.

Найбільшим виробником полуниці вважається американський штат Каліфорнія, де щорічно збирають до 1 мільярда тонн ягід цього виду. При цьому найкращою у світі за якістю вважають полуницю, вирощену у Британії.