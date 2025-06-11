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Цікаві факти про полуницю: більше ніж просто ягода
Захопливі факти про полуницю
З настанням літа полуниця незмінно посідає почесне місце на наших столах, тішачи своїм солодким смаком та яскравим ароматом. Проте, чи знаєте ви, що за цією звичною ягодою ховається безліч цікавих фактів, які можуть вас здивувати — від ботанічних дивацтв до історичних курйозів?
Ботанічні особливості та класифікація
Попри загальноприйняту назву, полуниця з ботанічної точки зору не є ягодою! Насправді, це так званий «агрегатний плід» або «несправжня ягода» (суничина). Справжніми плодами є маленькі насінини, розташовані на її поверхні, а соковита м’якоть, яку ми їмо, — це розрослася квітколоже.
Насіння… ззовні! Це одна з найвизначніших особливостей полуниці. На кожній ягоді знаходиться місце приблизно для 200 насінин, і кожна з них — це, по суті, окремий маленький плід.
Ви будете здивовані, але полуниця належить до родини трояндових (Rosaceae), як і яблука, груші, вишні та, власне, троянди.
Полуниця і суниця — родичі. В українській мові полуницею прийнято називати всі сорти суниці з великими ягодами, адже вони належать до одного біологічного роду.
Історія та географія полуниці
Перші документальні згадки про полуницю відносяться до 230-х років до нашої ери, коли цю ягоду почали висаджувати в Італії. Однак справжню популярність у Європі полуниця здобула лише в XVI столітті. Сучасна садова полуниця (Fragaria x ananassa) є гібридом двох диких видів з Північної Америки та Чилі, який випадково вивели у Франції у XVIII столітті.
Полуниця — одна з найпопулярніших садових культур на Землі. Її вирощують у всіх куточках земної кулі, окрім полюсів та Австралії. На планеті сьогодні відомо понад 300 видів полуниці.
Найбільшим виробником полуниці вважається американський штат Каліфорнія, де щорічно збирають до 1 мільярда тонн ягід цього виду. При цьому найкращою у світі за якістю вважають полуницю, вирощену у Британії.
В одному з бельгійських міст навіть існує музей, цілком присвячений полуниці.
Поживна цінність та несподівані переваги
Полуниця є надзвичайно багатим джерелом вітаміну С. У 100 грамах ароматних ягід міститься майже 98% добової норми цієї речовини!
Попри свій солодкий смак, полуниця надзвичайно низькокалорійна: близько 32 калорій на 100 грамів.
Завдяки вмісту яблучної кислоти, полуниця може допомогти злегка відбілити зуби, розчиняючи наліт.
У давнину полуницю прописували як ліки від найрізноманітніших недуг — від лихоманки і нетравлення шлунка до депресії і головного болю.
Дослідження показують, що полуниця покращує пам’ять і перешкоджає передчасному старінню клітин мозку.
Дивовижні сорти та рекорди
Полуниця може бути не тільки червоною! На планеті існують сорти цієї ягоди і з білими плодами. За своїми корисними властивостями вони нітрохи не поступаються червоним побратимам. Деякі білі сорти з червоними кісточками за смаком навіть нагадують ананас.
На початку 1980-х років у США було вирощено рекордно велику полуницю вагою 231 грам, щоправда, її смакові якості залишали бажати кращого.
Кулінарні сюрпризи та традиції
У деяких країнах заведено маринувати зелену полуницю і вживати в їжу як своєрідну заміну маринованих огірків.
Полуницю можна не тільки їсти сирою або у вигляді солодкого варення. Вона чудово поєднується з птицею, морепродуктами, сиром, її можна навіть обсмажувати в олії з чорним перцем для несподіваних смакових відчуттів.
В одному з американських ресторанів подають страву вартістю 1,4 мільйона доларів, що складається з полуниці, крему, листочка м’яти і золотого кільця з великим рожевим діамантом.
Полуниця та краса
Французи вважають полуницю потужним афродизіаком.
Маска зі свіжих ягід полуниці дає змогу вирівняти колір шкіри обличчя, позбутися пігментних плям, зморшок і веснянок. Шанувальники натуральних косметичних засобів запевняють, що під впливом полуниці шкіра стає білою, ніжною, очищеною від забруднень і відмерлих клітин.