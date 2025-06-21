Джин може втратити смак через кліматичні зміни: подробиці

Джин-тонік / © pixabay.com

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Кліматичні зміни впливають не лише на екосистеми, а й на смакові якості наших улюблених напоїв. Глобальне потепління вже зараз змінює хімічний склад ягід ялівцю — основного інгредієнта джину.

Про це йдеться в дослідженні фахівців з Університету Херіот-Уотта.

Як зазначають науковці з Міжнародного центру пивоваріння та винокуріння, погодні умови — зокрема рівень опадів і кількість сонячного світла — формують так званий «терруар» ялівцю. Це поняття вже давно відоме у виноробстві, однак тепер воно має значення і для джину.

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Дослідники проаналізували ягоди ялівцю з різних регіонів Європи, включаючи Албанію, Італію, Сербію, Боснію, Македонію, Чорногорію та Косово. Вони зібрали зразки врожаїв різних років і переганяли їх у лабораторних умовах, використовуючи метод газової хроматографії. Це дозволило точно визначити, які смакові сполуки змінюються залежно від клімату.

З’ясувалося, що ягоди з дощових років мають інший смаковий профіль, адже сушаться довше. Це впливає на концентрацію водорозчинних речовин, які відповідають за смолисті, деревні, цитрусові та квіткові ноти у напої.

В результаті, навіть традиційний джин з тоніком, смак якого звичний мільйонам людей по всьому світу, може змінитися. Науковці застерігають, що збереження класичного смаку залежатиме від здатності галузі адаптуватися до кліматичних викликів.

Нагадаємо, раніше ми писали, які напої в жодному разі не можна пити в літаку.

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