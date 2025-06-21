ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
155
Час на прочитання
1 хв

Джин може втратити смак через кліматичні зміни: подробиці

Глобальне потепління впливає не лише на погоду, а й на алкоголь. Дослідження показало, що смак джину залежить від клімату регіону, де вирощують ялівець.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Джин-тонік

Джин-тонік / © pixabay.com

Кліматичні зміни впливають не лише на екосистеми, а й на смакові якості наших улюблених напоїв. Глобальне потепління вже зараз змінює хімічний склад ягід ялівцю — основного інгредієнта джину.

Про це йдеться в дослідженні фахівців з Університету Херіот-Уотта.

Як зазначають науковці з Міжнародного центру пивоваріння та винокуріння, погодні умови — зокрема рівень опадів і кількість сонячного світла — формують так званий «терруар» ялівцю. Це поняття вже давно відоме у виноробстві, однак тепер воно має значення і для джину.

Дослідники проаналізували ягоди ялівцю з різних регіонів Європи, включаючи Албанію, Італію, Сербію, Боснію, Македонію, Чорногорію та Косово. Вони зібрали зразки врожаїв різних років і переганяли їх у лабораторних умовах, використовуючи метод газової хроматографії. Це дозволило точно визначити, які смакові сполуки змінюються залежно від клімату.

З’ясувалося, що ягоди з дощових років мають інший смаковий профіль, адже сушаться довше. Це впливає на концентрацію водорозчинних речовин, які відповідають за смолисті, деревні, цитрусові та квіткові ноти у напої.

В результаті, навіть традиційний джин з тоніком, смак якого звичний мільйонам людей по всьому світу, може змінитися. Науковці застерігають, що збереження класичного смаку залежатиме від здатності галузі адаптуватися до кліматичних викликів.

Нагадаємо, раніше ми писали, які напої в жодному разі не можна пити в літаку.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie