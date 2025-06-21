Авто з проблемним двигуном: п’ятірка моделей, які часто ламаються в Україні

Двигун автомобіля / © pixabay.com

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Придбання автомобіля є серйозною фінансовою угодою, де надійність двигуна має вирішальне значення. У 2025 році український ринок наповнений різноманітними моделями, тому варто звернути увагу на те, які типи двигунів можуть викликати неприємності вже в перші роки використання.

Видання SUV News, на основі відгуків власників авто в Україні та результатів тестів, опублікувало підбірку п’яти найменш надійних двигунів.

Перше місце — Volkswagen 1.4 TSI (EA111, 2005–2015)

Двигун 1.4 TSI (EA111) від Volkswagen — один із найбільш проблемних двигунів у лінійці. Він ставився на популярні моделі, такі як Golf, Jetta та Tiguan, але часто приносив власникам неприємності.

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За інформацією TСН.ua, головні неприємності пов’язані з ланцюгом ГРМ (ланцюг газорозподільного механізму — Ред.), — він часто виходить з ладу вже після 50 тисяч кілометрів пробігу. Ще одна характерна проблема — надмірна витрата мастила, яка може сягати цілого літра на тисячу кілометрів.

Власники цих авто також часто скаржаться на поломки турбіни та дорогі ремонти, які можуть коштувати до 1,5 тисячі доларів.

Навіть після оновлення двигуна у 2012 році, яке трохи покращило ситуацію, цей мотор залишається невдалим варіантом при покупці вживаного авто в Україні.

Основні причини ненадійності цього двигуна:

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швидкий знос ланцюга ГРМ,

зайва витрата оливи,

висока вартість ремонту турбіни.

Друге місце — Renault 1.5 dCi (K9K, 2001–2018)

Ці двигуни можна зустріти на Renault Logan, Duster, Sandero та Nissan Almera. Вони потребують особливої уваги до якості палива. Як повідомляє TСН.ua, найчастіші проблеми виникають з паливними форсунками та турбокомпресором — вони нерідко виходять з ладу вже до 80 тисяч кілометрів пробігу.

Власникам таких авто варто бути готовими до можливих проблем із системою уприскування та турбонаддувом, які можуть значно вдарити по кишені при ремонті.

Згідно із відгуками на AUTO.RIA, у цих авто відсутній надійний датчик рівня оливи, що призводить до «мастильного голодування» та інших серйозних поломок.

Ремонт із такими двигунами часто обходиться від тисячі до двох тисяч доларів, що робить його не найкращим вибором для тих, хто шукає економічний варіант.

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Основні причини ненадійності:

надмірна вимогливість до якості палива,

постійні проблеми з паливними форсунками,

відсутність спеціального щупа для перевірки рівня мастила, що ускладнює догляд.

Третє місце — BMW N47 (2.0 Diesel, 2007–2017)

Дизельні двигуни цієї серії можна зустріти на моделях 1-Series, 3-Series та X3.

Як повідомляє UNIAN, ланцюг ГРМ тут часто виходить з ладу вже до 70 тисяч кілометрів пробігу. Особливу проблему становить його заміна — через складну конструкцію робота може коштувати до двох тисячі доларів.

Додаткові клопоти створює підвищена витрата мастила та ненадійність турбокомпресора. Власники цих авто регулярно стикаються з дорогими ремонтами, що робить N47 не найкращим вибором на вживаному ринку.

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Основні причини ненадійності цих двигунів:

передчасний знос ланцюга ГРМ,

висока витрата оливи,

ненадійна турбіна.

Четверте місце — Fiat 1.3 MultiJet (2003–2018)

Такі двигуни використовувалися в автомобілях марки Panda, Punto та деяких моделях Opel (до прикладу — Corsa). Їхня репутація ненадійних пов’язана із проблемою у роботі системи EGR та турбонаддувом.

За даними WhatCar, EGR-клапан часто виходить з ладу вже до 60 тисяч кілометрів пробігу, а турбокомпресор може вимагати заміни ще раніше. Особливо це актуально для України, де ці автомобілі мають попит серед покупців вживаного транспорту.

Власники регулярно стикаються з високими витратами на обслуговування — ремонт окремих вузлів може обійтися до 1,2 тисячі доларів. Як свідчать відгуки на AUTO.RIA, двигун дуже чутливий до якості палива, що додатково збільшує ризик виникнення проблем.

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Основні недоліки:

ненадійний EGR-клапан,

швидкий вихід з ладу турбіни,

значні витрати на ремонт.

П’яте місце — Nissan 1.2 DIG-T (2013–2019)

Цей бензиновий двигун встановлювався на авто таких марок, як Nissan Qashqai та Juke.

Згідно з даними WhatCar, цей двигун має низку характерних проблем. Найчастіше власники стикаються з несправностями турбокомпресора та підвищеною витратою мастила, які можуть призвести до серйозних поломок вже після 50-70 тисяч кілометрів пробігу. Додаткові клопоти створює ненадійна система вприску палива, ремонт якої часто обходиться понад тисячу доларів.

Попри популярність цих моделей серед українських покупців у 2025 році, сам двигун залишається його найслабшою ланкою.

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Основні причини ненадійності:

швидкий вихід з ладу турбіни,

значне споживання оливи,

високі витрати на відновлення робочих характеристик.

Як захистити себе від неприємностей з неякісними двигунами

Аби не витрачати чимало коштів на дороговартісні ремонти, експерти радять перед покупкою вживаного авто перевіряти його історію обслуговування, заправлятися лише на перевірених АЗС, своєчасно проводити технічне обслуговування та звертати уваги на відгуки інших покупців та результати тестувань.

Окрім того, перед купівлею автомобіля, покупцям слід провести повну діагностику двигуна на СТО.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про те, як перевірити пробіг вживаного авто.

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