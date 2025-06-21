На Черкащині військовий ТЦК збив велосипедистку і втік: реакція відомства

ДТП / © Facebook / Патрульна поліція Києва

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У Черкаському ТЦК прокоментували інформацію щодо ДТП за участі військовослужбовця. Так, 19 червня водій автомобіля Volkswagen Passat на вулиці В’ячеслава Чорновола у місті Звенигородка здійснив наїзд на 54-річну велосипедистку та зник з місця події.

Про це повідомили у Черкаському обласному ТЦК.

Деталі ДТП за участі військового ТЦК на Черкащині

Як зазначається, поліцейські оперативно встановили особу керманича, а також його місцезнаходження. Чоловіка затримали у порядку статті 208 КПК України. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 286-1 та 135 Кримінального кодексу України.

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“Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років. У суді вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває”, — зазначили у відомстві.

За даним фактом проводиться службове розслідування. Черкаський ОТЦК та СП надає необхідну інформацію для органів національної поліції з метою невідворотності покарання для військовослужбовця.

“Приносимо щирі вибачення потерпілій щодо ситуації, яка сталася. Ми глибоко шкодуємо про інцидент та бажаємо жінці якнайшвидшого одужання”, — резюмували у повідомленні.

Раніше у Мережі ширилася інформація про те, що автомобіль, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в місті Ізяслав Шепетівського району, нібито належить військовим Шепетівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У відомстві відреагували.

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Так, автомобіль, який став учасником ДТП, не належить військовослужбовцям Шепетівського району.

“Офіційно повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності. Ані транспортний засіб, ані військовослужбовці, які фігурують у відеоматеріалах, не мають жодного відношення до Шепетівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки”, — наголосили у ТЦК.