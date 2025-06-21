Лукашенко звільнив найвідомішого опозиціонера Сергія Тихановського

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко / © Associated Press

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розпорядився звільнити з ув’язнення одного з найвідоміших опозиціонерів країни Сергія Тихановського.

Про це повідомляє видання Наша Ніва.

Стверджується, що звільнення стало можливим завдяки візиту до Мінська спеціального представника президента США Дональда Трампа — Кіта Келлога.

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За інформацією видання, Тихановський уже залишив територію Білорусі. Інші подробиці не розкриваються.

Хто такий Сергій Тихановський

Відеоблогер Сергій Тихановський на своєму YouTube-каналі «Країна для життя» різко критикував режим Лукашенка у Білорусі.

Він мав намір балотуватися на президентських виборах 2020 року, проте був затриманий на одному з передвиборчих пікетів після провокації силовиків.

Лукашенко публічно визнав, що особисто наказав затримати Тихановського, звинувативши його у спробі організації Майдану в Білорусі.

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У грудні 2021 року Тихановського засудили до 18 років колонії суворого режиму за політичними статтями, включаючи організацію масових заворушень, розпалювання соціальної ворожнечі та перешкоджання роботі ЦВК. Пізніше термін збільшили ще на півтора роки. Свою провину він не визнавав.

Його дружина Світлана Тихановська, яка була суперницею Лукашенка на виборах після арешту чоловіка і стала лідеркою білоруської опозиції, у липні 2023 року отримала анонімне повідомлення про начебто смерть її чоловіка Сергія у в’язниці. Ця інформація не підтвердилася.

Нагадаємо, 21 червня спецпредставник президента США Кіт Келлог зустрівся з білоруським диктатором Олександром Лукашенком у Мінську.