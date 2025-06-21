Чи можливий наступ на Суми: Попович розкрив плани РФ та можливі сценарії

Загроза Сумам стане реальною, якщо росіяни захоплять тактично важливі населені пункти в області

Реклама

Російські окупаційні війська можуть розпочати наступ на Суми у разі захоплення певних тактично важливих населених пунктів, що створить підґрунтя для подальшого штурму обласного центру.

Про це заявив військовий оглядач Денис Попович в ефірі Radio NV, наголосивши на необхідності для ЗСУ зірвати цей ворожий задум.

Ключове значення Юнаківки для ворога

Денис Попович пояснив, що наразі на Сумщині точаться інтенсивні бої за населений пункт Юнаківка, який має стратегічне значення для агресора.

Реклама

«Фіксується очевидна присутність ворога в межах цього населеного пункту. Скажімо так: бої за Юнаківку зараз йдуть. <…> Якщо ворог його захопить, то частину завдань щодо наближення до Сум він виконає», — зазначив Попович.

За його словами, успішне захоплення таких висотних населених пунктів, як Юнаківка, може стати першим етапом у реалізації планів Кремля.

Натяки Путіна та загроза Сумам

Військовий оглядач також звернув увагу на «натяк від російського диктатора Володимира Путіна», який можна трактувати як можливу мету щодо захоплення Сум.

Попович пояснив, що у разі виконання першого етапу, пов’язаного із захопленням населених пунктів, вигідних для ударів по Сумах (серед яких Юнаківка), тоді на другому етапі може бути поставлено завдання на безпосередній штурм обласного центру. Цей сценарій, наголошує експерт, є дуже небезпечним.

Реклама

Важливість зриву російських планів

Денис Попович підкреслив, що подальший розвиток подій залежить виключно від спроможності Збройних Сил України зірвати задум російських окупантів.

«Не можна давати ворогу можливості виконати цей перший план, який буде полягати в тому, щоб захопити всі населені пункти на висотах і створити підґрунтя для того, щоб накопичуватися для подальшого наступу в бік Сум», — акцентував оглядач.

Нагадаємо, в ГУР назвали максимальну кількість ракет та дронів, яку Росія може запустити за добу. Станом на середину червня 2025 року росіяни мають у своєму арсеналі понад 1950 різних стратегічних ракет, зокрема балістичних, крилатих, а також сучасних гіперзвукових «Кинжалів».