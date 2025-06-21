- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 22
- Час на прочитання
- 1 хв
В армії РФ зростає кількість дезертирів: Коваленко пояснив причини
Через удари ЗСУ по росіянах в Курській області зростає кількість дезертирів.
На Курщині дедалі частіше накриваються вогнем пункти постійної дислокації армії РФ. Через масові смерті російських солдатів зросла частота дезертирства.
Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
Коваленко наголосив: все більше тилових ППД росіян «накриваються» на території Курщини, через що гине багато російських військових.
«Внаслідок цього в армії РФ, зокрема в „угрупованні сєвєр“, зросла кількість дезертирів в останні два місяці», — зазначив він.
Нагадаємо, російські військові намагалися активно просуватися на Сумському напрямку, зробивши його пріоритетним разом із Покровським. Однак українські військові завдали удару в районі Тьоткіного, що в Курській області РФ, через що противник змушений був перекидати туди сили.
«Українські збройні сили завдали удар в Курській області в напрямку Тьоткіно. Зараз руські перекинули туди сили, щоб там не було нашого просування. Вони дійсно там тримають нас, але і не можуть звідти відійти. Тому я вважаю, що розділення їхнього угруповання на шматки не дало їм можливості просуватися глибше на Сумському напрямку», — заявив президент.