В армії РФ зростає кількість дезертирів: Коваленко пояснив причини

Курськ / © ТСН.ua

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На Курщині дедалі частіше накриваються вогнем пункти постійної дислокації армії РФ. Через масові смерті російських солдатів зросла частота дезертирства.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Коваленко наголосив: все більше тилових ППД росіян «накриваються» на території Курщини, через що гине багато російських військових.

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«Внаслідок цього в армії РФ, зокрема в „угрупованні сєвєр“, зросла кількість дезертирів в останні два місяці», — зазначив він.

Нагадаємо, російські військові намагалися активно просуватися на Сумському напрямку, зробивши його пріоритетним разом із Покровським. Однак українські військові завдали удару в районі Тьоткіного, що в Курській області РФ, через що противник змушений був перекидати туди сили.

«Українські збройні сили завдали удар в Курській області в напрямку Тьоткіно. Зараз руські перекинули туди сили, щоб там не було нашого просування. Вони дійсно там тримають нас, але і не можуть звідти відійти. Тому я вважаю, що розділення їхнього угруповання на шматки не дало їм можливості просуватися глибше на Сумському напрямку», — заявив президент.