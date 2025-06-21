- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 173
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
Київська область — ракетна небезпека!
У Києві та низці областей у суботу, 21 червня, станом на 16:22 оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляють Повітряні сили України у Telegram.
«Київська область — ракетна небезпека! Активність ворожої тактичної авіації на східному та північно-східному напрямках! Чернігівська область — ракетна небезпека!» — йдеться у повідомленні.
Пізніше у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.
Наразі небезпека залишається для Київської, Чернігівської, Сумської, Луганської та Донецької областей.
Нагадаємо, у ніч проти 21 червня російські війська здійснили одну з наймасштабніших повітряних атак, застосувавши 280 засобів повітряного нападу. Основний удар було спрямовано на Полтавську область, зокрема місто Кременчук.