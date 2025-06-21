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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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173
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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Київська область — ракетна небезпека!

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У Києві та низці областей у суботу, 21 червня, станом на 16:22 оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють Повітряні сили України у Telegram.

«Київська область — ракетна небезпека! Активність ворожої тактичної авіації на східному та північно-східному напрямках! Чернігівська область — ракетна небезпека!» — йдеться у повідомленні.

Пізніше у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Наразі небезпека залишається для Київської, Чернігівської, Сумської, Луганської та Донецької областей.

Нагадаємо, у ніч проти 21 червня російські війська здійснили одну з наймасштабніших повітряних атак, застосувавши 280 засобів повітряного нападу. Основний удар було спрямовано на Полтавську область, зокрема місто Кременчук.

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