В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

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В Киеве и ряде областей в субботу, 21 июня, по состоянию на 16:22 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины в Telegram.

«Киевская область — ракетная опасность! Активность вражеской тактической авиации на восточном и северо-восточном направлениях! Черниговская область — ракетная опасность!» — говорится в сообщении.

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Позже в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Сейчас опасность остается для Киевской, Черниговской, Сумской, Луганской и Донецкой областей.

Напомним, в ночь на 21 июня российские войска совершили одну из самых масштабных воздушных атак, применив 280 средств воздушного нападения. Основной удар был направлен на Полтавскую область, в частности, на город Кременчуг.