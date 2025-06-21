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- Украина
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога
Киевская область — ракетная опасность!
В Киеве и ряде областей в субботу, 21 июня, по состоянию на 16:22 объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают Воздушные силы Украины в Telegram.
«Киевская область — ракетная опасность! Активность вражеской тактической авиации на восточном и северо-восточном направлениях! Черниговская область — ракетная опасность!» — говорится в сообщении.
Позже в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.
Сейчас опасность остается для Киевской, Черниговской, Сумской, Луганской и Донецкой областей.
Напомним, в ночь на 21 июня российские войска совершили одну из самых масштабных воздушных атак, применив 280 средств воздушного нападения. Основной удар был направлен на Полтавскую область, в частности, на город Кременчуг.