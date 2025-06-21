Українська тенісистка вийшла до фіналу турніру WTA в Ноттінгемі

Даяна Ястремська / © Associated Press

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Українська тенісистка Даяна Ястремська (№46 WTA) вийшла до фіналу на турнірі WTA 250 в англійському Ноттінгемі.

У півфіналі 25-річна уродженка Одеси обіграла польку Магду Лінетт (№31 WTA) – 6:4, 6:4.

Матч тривав 1 годину і 42 хвилини. Ястремська 5 разів подавала навиліт, зробила одну подвійну помилку і використала 3 з 9 брейкпойнтів. У другому сеті поєдинок призупиняли через дощ.

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Даяна вперше в кар'єрі зіграє у фіналі турніру WTA на трав'яному покритті.

У матчі за титул суперницею українки стане переможниця зустрічі американки Маккартні Кесслер і словачки Ребекки Шрамкової.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Ангеліна Калініна несподівано знялася з Wimbledon-2025.