В армии РФ растет количество дезертиров: Коваленко объяснил причины

Курск / © ТСН.ua

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В Курщине все чаще накрываются огнем пункты постоянной дислокации армии РФ. Из-за массовых смертей русских солдат возросла частота дезертирства.

Об этом написал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Коваленко подчеркнул: все больше тыловых ППД россиян «накрываются» на территории Курщины, из-за чего погибают многие российские военные.

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«В результате в армии РФ, в частности в „группировке север“, возросло количество дезертиров в последние два месяца», — отметил он.

Напомним, российские военные пытались активно продвигаться на Сумском направлении, сделав его приоритетным вместе с Покровским. Однако украинские военные нанесли удар в районе Теткиного в Курской области РФ, из-за чего противник вынужден был перебрасывать туда силы.

«Украинские вооруженные силы нанесли удар в Курской области в направлении Теткино. Сейчас русские перебросили туда силы, чтобы там не было нашего продвижения. Они там действительно держат нас, но и не могут оттуда отойти. Поэтому я считаю, что разделение их группировки на куски не позволило им продвигаться глубже на Сумском направлении», — заявил президент.