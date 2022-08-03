Вітаміни, що можуть викликати рак: дослідження американських вчених

Доцент Університету штату Огайо Браскі (Theodore Brasky) вважає, що вітаміни В6 та В12 здатні викликати рак легень, повідомляє Daily Express.

Відомо, що вітаміни групи B допомагають при підвищеній втомі, погіршенні зору, депресії, порушенні роботи нервової системи. Але, як зазначили дослідники, вони здатні та викликати онкологічні захворювання.

Як вчені дійшли до такого висновку? Як повідомляє Огайо Теодор Браскі (Theodore Brasky), вчені проаналізували дані 77 000 людей і зробили висновок, що через вживання B12 ризик розвитку раку легень зріс на 30 %, а через вживання B6 на 40 %. «У чоловіків, які приймали понад 55 мікрограмів вітаміну В12 на добу, ризик виникнення раку легень був на 98 відсотків вищим, ніж чоловіки, які не приймали вітаміни групи B», — розповів про результати досліджень вчений.

Ті, хто приймає ці вітамінні добавки, удвічі частіше хворіють на рак, а ті, хто ще й курить - утричі, а то й вчетверо, зазначив експерт. Тому особливо небезпечні вони для чоловіків, які палять.

Нагадуємо, що рак легень тривалий час може бути безсимптомним. На більш пізніх етапах хвороби, людина може відчувати такі симптоми, як тривалий кашель, кровохаркання, біль у грудній клітці, що часто посилюється при глибокому вдиху, кашлі, сміху, також задишку, осиплість у голосі, часті інфекції — такі як бронхіт, пневмонія та інші неспецифічні симптоми.

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